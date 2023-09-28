Перший підводний човен власного виробництва надійде на озброєння армії Тайваню в 2025 році.

У четвер Тайвань представив свій перший підводний човен власної розробки. Хоча він не надійде на озброєння в найближчі два роки, це є важливим кроком у проекті, спрямованому на зміцнення захисту острова і стримування від китайського військово-морського флоту.

Тайвань, який Китай називає своєю територією, зробив власну програму підводних човнів ключовою частиною амбітного проекту з модернізації своїх збройних сил, в той час як Пекін майже щодня проводить військові навчання для утвердження свого суверенітету. Про це пише Reuters.

Президент Цай Інвень, яка ініціювала цей план, коли вступила на посаду в 2016 році, продемонструвала перший з восьми нових підводних човнів у четвер у південному місті Гаосюн.

"Раніше створення підводного човна вітчизняної розробки вважалося нездійсненним завданням. Але сьогодні перед нашими очима стоїть підводний човен, спроектований і виготовлений народом нашої країни", - сказала Цай.

Вона додала, що це зіграє важливу роль у зміцненні можливостей військово-морського флоту щодо "асиметричної війни".

"Навіть якщо існують ризики і незалежно від того, скільки проблем існує, Тайвань повинен зробити цей крок і дозволити самодостатній політиці національної оборони рости і процвітати на нашій землі", - сказала Цай, стоячи перед кораблем на ім'я "Нарвал" (Narwhal).

Цай заявила, що Narwhal надійде на озброєння в 2025 році, приєднавшись до двох існуючих підводних човнів, придбаних в Нідерландах у 1980-х.

Реакція Китаю

Міністерство оборони Китаю, відповідаючи на питання на регулярному щомісячному брифінгу для преси про підводний човен і про те, як він може перешкодити Китаю оточити острів, заявило, що Тайвань "переоцінює себе і намагається зробити неможливе".

"Що стосується розмов про запобігання виходу Народно-визвольної армії Китаю в Тихий океан, то це ідіотська нісенітниця", - заявив журналістам у Пекіні офіційний представник У Цянь.

Дипломатичний прорив

Національна програма підводних човнів спирається на досвід і технології кількох країн, що є проривом для дипломатично ізольованого Тайваню.

Чен Вень-лон, голова тайванської компанії CSBC, яка керувала будівництвом субмарини, повідомив, що підводний човен на 40% складається з деталей місцевого виробництва. У своєму виступі в Гаосюні він не згадав про явну іноземну участь.

На церемонії була присутня де-факто посол США на Тайвані Сандра Оудкірк, підкресливши важливість відносин США з островом в області безпеки, попри відсутність офіційних зв'язків. США є найбільшим постачальником зброї на Тайвань.

Виступаючи перед журналістами в Тайбеї, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що, зіткнувшись із збільшеною загрозою з боку військової тактики тиску Китаю в "сірій зоні" поблизу острова за допомогою дій авіації і військово-морського флоту, Тайвань повинен посилити свою оборону.

"Наявність нового підводного човна - одна з таких стратегій. Для всіх, хто ставить під сумнів стратегію Тайваню щодо підводних човнів, я був би найсильнішим прихильником придбання Тайванем підводних човнів, оскільки це необхідно для запобігання війни", - сказав Ву.

Тайвань сподівається розгорнути щонайменше два таких підводних човни вітчизняної розробки до 2027 року і, можливо, оснастити ракетами більш ранні моделі, заявив цього місяця керівник програми.

Перший підводний човен вартістю 1,53 мільярда доларів буде використовувати бойову систему Lockheed Martin і нести важкі торпеди Mark 48 американського виробництва. Він вийде на морські випробування наступного місяця, а потім буде переданий ВМС до кінця 2024 року.

Адмірал Хуан Шу-куан, радник з питань безпеки Цая, який очолює програму, описав підводні човни як "стратегічний стримуючий фактор", який також може допомогти зберегти "лінію життя" острова в Тихий океан, зберігаючи відкриті порти вздовж східного узбережжя Тайваню.

США та Тайвань - новини

Як повідомляв УНІАН, тайванське питання є одним з найбільш чутливих у відносинах між США і Китаєм, оскільки Пекін вважає Тайвань своєю провінцією. У 1979 році Конгресом США для підтримки Тайваню був прийнятий "Закон про відносини з Тайванем". Зокрема, він містить зобов'язання Вашингтона щодо забезпечення безпеки Тайваню.

У травні цього року стало відомо, що адміністрація президента США Джозефа Байдена готує для Тайваню пакет озброєння на суму 500 мільйонів доларів за прискореною процедурою, яка використовувалася для прискорення поставок озброєння в Україну.

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