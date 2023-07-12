Очікувати їх варто до кінця поточного року.

Президент Сербії Александар Вучич анонсував для України "великі подарунки" від країн Заходу.

За його словами, їх варто очікувати до кінця поточного року. Про що саме йдеться Вучич не уточнював, пише РТС.

"Вони готують великі та чудові речі для України, великі подарунки на кінець року, принаймні, що стосується ЄС", - сказав політик.

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У нього також спитали, чи здивований він тим, що Україна не отримала зеленого світла на членство в НАТО у Вільнюсі. Вучич відповів, що не хоче втручатися у справи великих держав.

Саміт НАТО у Вільнюсі та його результати

Як відомо, сьогодні триває другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Хоча країни НАТО офіційно погодилися скасувати для України вимоги щодо виконання Плану дії щодо членства, однак очікуваного запрошення ми не отримали.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати саміту НАТО для України гарні, однак із запрошенням України до Альянсу вони були б ідеальними.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу. Крім того, навіть невідомо, хто їх має сформулювати.

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