Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу. Крім того, навіть невідомо, хто їх має сформулювати.
"Невідомо. Немає. От в цьому і проблема. Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони?", - розповів він у інтерв'ю "Радіо Свобода".
За словами міністра, найбільш консервативно налаштовані були США та Німеччина. Однак, оскільки ці країни надали найбільше допомоги Україні, їх складно критикувати.
"Але, знаючи багато нюансів з того, що відбувалося за лаштунками, можу сказати, що США відіграли важливу роль, вирішальну роль в тому, щоб слово "запрошення" взагалі з’явилося в тексті. Не в тому формулюванні, яке нас задовольняє, але в принципі. І Німеччина теж, зрештою, не чинила цьому опір. Тому світ трошки складніший, ніж просто чорне і біле", - додав Кулеба.
На його думку, якби країни-члени не дивилися на вступ України до НАТО через призму позицію РФ, то "формулювання було би сьогодні іншим".
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