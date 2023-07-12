Наразі невідомі терміни виконання майбутніх уморв.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу. Крім того, навіть невідомо, хто їх має сформулювати.

"Невідомо. Немає. От в цьому і проблема. Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони?", - розповів він у інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, найбільш консервативно налаштовані були США та Німеччина. Однак, оскільки ці країни надали найбільше допомоги Україні, їх складно критикувати.

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"Але, знаючи багато нюансів з того, що відбувалося за лаштунками, можу сказати, що США відіграли важливу роль, вирішальну роль в тому, щоб слово "запрошення" взагалі з’явилося в тексті. Не в тому формулюванні, яке нас задовольняє, але в принципі. І Німеччина теж, зрештою, не чинила цьому опір. Тому світ трошки складніший, ніж просто чорне і біле", - додав Кулеба.

На його думку, якби країни-члени не дивилися на вступ України до НАТО через призму позицію РФ, то "формулювання було би сьогодні іншим".

Саміт НАТО у Вільнюсі - останні новини

11 липня стартував дводенний саміт НАТО. Президент Володимир Зеленський отримав сигнал про наявність умов навіть для отримання запрошення до Альянсу.

У парламенті Естонії збентежені тим, що така позиція блоку може послужити невірним сигналом для РФ.

Сьогодні Зеленський поділився, які три пріоритетні питання планує порушити на саміті.

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