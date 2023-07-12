Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати саміту НАТО для України гарні, однак із запрошенням України до Альянсу вони були б ідеальними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після їхньої двосторонньої зустрічі у Вільнюсі.
Президент розповів, що вони зі Столтенбергом детально обговорили безпекові питання та російську агресію.
"Результат саміту гарний, але якщо було б запрошення - був би ідеальним", - сказав він.
Зеленський зауважив, що сьогодні Україна побачила конкретні пункти, які наближають її до НАТО.
"Дуже складно іноді деякі речі пояснювати партнерам, тому що ми на війні…, ми в різних умовах живемо. Ми в умовах, коли нам треба вижити, а партнери нам хочуть допомогти жити. А нам ще до "жити" треба вижити", - наголосив президент.
За його словами, такі умови й штовхають Україну до "швидких процесів", зокрема щодо реформування безпекової структури у світі.
"Україна точно розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна… Однак сьогодні вперше прозвучало впевнено, що Україна буде членом НАТО, коли будуть відповідні умови. Я розумію під цим те, що це буде, коли буде безпечно на нашій землі", - додав він.
Зеленський підкреслив, що запрошення України до НАТО є технічним сигналом, однак могло б стати серйозним фактором мотивації українського суспільства.
Він порівняв це із моментом кандидатства України в ЄС, адже це ще не означає членства, але вже є потужною мобілізацією для України та потужним сигналом для Росії.
"Якщо сьогодні Велика сімка погодить першою великою декларацією гарантії безпеки для України, то це буде конкретний факт, тому що у гарантіях безпеки написано, що вони діють на шляху до НАТО. І це буде дуже конкретний сигнал", - вважає глава держави.
Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо
Як відомо, сьогодні триває другий день саміту НАТО, який розпочався у Вільнюсі 11 липня. Країни НАТО офіційно погодилися скасувати для України вимоги щодо виконання Плану дії щодо членства в Альянсі.
На полях саміту Зеленський також зустрівся із лідерами багатьох країн та повідомив про низку успішних домовленостей за результатами цих зустрічей.
Зокрема, стало відомо, що Нідерланди розпочнуть підготовку українських пілотів вже у серпні. Також Україна та Нідерланди домовилися про зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.
Крім того, Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster у рамках нового оборонного пакету, Німеччина - додаткові пускові установки Patriot та ракети для них, а Канада - бронетехніку.