За словами президента, результат гарний, але із запрошенням України до НАТО був би ідеальним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати саміту НАТО для України гарні, однак із запрошенням України до Альянсу вони були б ідеальними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом після їхньої двосторонньої зустрічі у Вільнюсі.

Президент розповів, що вони зі Столтенбергом детально обговорили безпекові питання та російську агресію.

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"Результат саміту гарний, але якщо було б запрошення - був би ідеальним", - сказав він.

Зеленський зауважив, що сьогодні Україна побачила конкретні пункти, які наближають її до НАТО.

"Дуже складно іноді деякі речі пояснювати партнерам, тому що ми на війні…, ми в різних умовах живемо. Ми в умовах, коли нам треба вижити, а партнери нам хочуть допомогти жити. А нам ще до "жити" треба вижити", - наголосив президент.

За його словами, такі умови й штовхають Україну до "швидких процесів", зокрема щодо реформування безпекової структури у світі.

"Україна точно розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна… Однак сьогодні вперше прозвучало впевнено, що Україна буде членом НАТО, коли будуть відповідні умови. Я розумію під цим те, що це буде, коли буде безпечно на нашій землі", - додав він.

Зеленський підкреслив, що запрошення України до НАТО є технічним сигналом, однак могло б стати серйозним фактором мотивації українського суспільства.

Він порівняв це із моментом кандидатства України в ЄС, адже це ще не означає членства, але вже є потужною мобілізацією для України та потужним сигналом для Росії.

"Якщо сьогодні Велика сімка погодить першою великою декларацією гарантії безпеки для України, то це буде конкретний факт, тому що у гарантіях безпеки написано, що вони діють на шляху до НАТО. І це буде дуже конкретний сигнал", - вважає глава держави.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо

Як відомо, сьогодні триває другий день саміту НАТО, який розпочався у Вільнюсі 11 липня. Країни НАТО офіційно погодилися скасувати для України вимоги щодо виконання Плану дії щодо членства в Альянсі.

На полях саміту Зеленський також зустрівся із лідерами багатьох країн та повідомив про низку успішних домовленостей за результатами цих зустрічей.

Зокрема, стало відомо, що Нідерланди розпочнуть підготовку українських пілотів вже у серпні. Також Україна та Нідерланди домовилися про зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.

Крім того, Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster у рамках нового оборонного пакету, Німеччина - додаткові пускові установки Patriot та ракети для них, а Канада - бронетехніку.

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