Чоботи морпіхів США розвалилися під час арктичних навчань НАТО, - Newsweek

Під час арктичних навчань НАТО американські морпіхи зіткнулися з проблемами з холодостійкими чоботами: у взуття з’являлися дірки, а підошви відривалися.

Під час арктичних навчань НАТО в Норвегії у морських піхотинців США почали ламатися військові черевики. У частини військовослужбовців у новому взутті з'явилися дірки, підошви почали відшаровуватися, а всередину потрапляла крижана вода. Про це пише Newsweek із посиланням на представника Пентагону та військові документи США.

Проблеми виявили під час передтренувальних навчань "Холодна відповідь 2026". У них у Норвегії взяли участь понад 25 тисяч військовослужбовців, ще понад 7 тисяч – у Фінляндії. Серед учасників було близько 3 тисяч морських піхотинців США, більшість із яких були розгорнуті у складі II експедиційних сил морської піхоти з табору Лежен у Північній Кароліні.

Військовослужбовці пересувалися норвезьким снігом та льодом, ходили в походи й каталися на лижах із важкими рюкзаками. Саме під час цих навантажень почали проявлятися дефекти взуття.

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За словами представника Пентагону, у частини морських піхотинців підошви відшаровувалися від решти черевика, а пластикові підбори могли впиватися в сухожилля. В інших випадках підбори швидко зношувалися через підкладку, а люверси для шнурків розбовтувалися.

Американські чоботи довелося замінювати

У військовій оцінці США від початку 2026 року йдеться про "суттєві дефекти" спеціалізованих черевиків для холодної погоди. Корпус морської піхоти підтвердив, що проблеми стосувалися чобіт Belleville Intense Cold Weather Boots.

Через несправності морським піхотинцям довелося отримувати заміну. За словами представника Пентагону, норвезькі військові допомогли американцям придбати чоботи M77, вироблені норвезькою компанією Alfa.

У заяві представника Сил морської піхоти США в Європі та Африці зазначається, що американські військові використовували встановлений механізм підтримки країни-господаря для закупівлі місцевого взуття. Водночас представник заперечив інформацію про перенаправлення судна з постачанням запасних черевиків.

Проблеми із взуттям не завершилися після повернення морських піхотинців до США. Додаткові запаси перевірили на базах, де також виявили несправні черевики.

Перевірка виявила сотні дефектів

У квітні та липні цього року на базі морської піхоти провели перевірки черевиків Belleville Intense Cold Weather.

У квітні інспектори оглянули 2642 черевики та виявили 183 з дефектами. У липні перевірили ще 1781 пару, з яких 355 мали дефекти.

Загалом перевірили 4423 черевики, і 538 із них мали недоліки. У Корпусі морської піхоти підтвердили цю кількість.

У військовому брифінгу зазначалося, що галузева норма становить від 2 до 3 відсотків відмов. У липневій перевірці частка дефектних черевиків була вищою, ніж під час квітневої.

Корпус морської піхоти повідомив, що результати перевірок призвели до розробки плану коригувальних дій для Belleville. Він передбачає заміну пошкоджених черевиків Intense Cold Weather в індивідуальному порядку.

У компанії Belleville заявили, що безпосередньо працюють із морськими піхотинцями над вирішенням проблем і прагнуть швидко усувати недоліки.

Проблема зачепила дебати про американське виробництво

Ситуація з черевиками виникла на тлі дискусії щодо вимог до американського виробництва військового взуття.

За законодавством США кошти Пентагону, як правило, не можуть використовуватися для придбання військового взуття іноземного виробництва, якщо не застосовується виняток.

Окремий законопроєкт BOOTS Act передбачає ще суворіші вимоги до взуття, яке військовослужбовці можуть носити як частину форми. Зокрема, пропонується дозволяти використання додаткових бойових черевиків лише за умови їхнього повного виробництва у США з американських матеріалів і компонентів.

Водночас прихильники змін та представники військової сфери сперечаються щодо того, чи зможуть американські виробники забезпечити необхідну кількість і якість взуття.

Проблеми армії США

Як повідомляв УНІАН, США зіткнулися з проблемою виснаження запасів високоточних ракет і засобів протиракетної оборони через тривале використання зброї у війні з Іраном. Експерти попереджають, що повернення американських арсеналів до довоєнного рівня може зайняти кілька років, пише Forbes.

За даними аналітиків, станом на 27 лютого США мали близько 2330 ракет Patriot. До 27 липня ця кількість, за оцінкою CSIS, могла скоротитися до 759–827 одиниць. Схожа ситуація із перехоплювачами THAAD. Якщо у лютому їх було близько 452, то наприкінці липня залишалося орієнтовно 234–278.

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