США критично виснажили запаси ракет: Forbes розкрив, скільки років треба на відновлення

Американські військові активно витрачають ракети та перехоплювачі, а відновлення запасів може розтягнутися до 2030 року.

США зіткнулися з проблемою виснаження запасів високоточних ракет і засобів протиракетної оборони через тривале використання зброї у війні з Іраном. Експерти попереджають, що повернення американських арсеналів до довоєнного рівня може зайняти кілька років, пише Forbes.

За час війни США використали значну частину глобального запасу високоточних ракет далекого радіуса дії. Американські сили застосовували, зокрема, армійські тактичні ракетні системи та високоточні ударні ракети для ураження цілей в Ірані, а комплекси Patriot і THAAD – для захисту від атак.

Оцінки Центру стратегічних та міжнародних досліджень свідчать про значне скорочення запасів засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

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За даними аналітиків, станом на 27 лютого США мали близько 2330 ракет Patriot. До 27 липня ця кількість, за оцінкою CSIS, могла скоротитися до 759–827 одиниць.

Схожа ситуація із перехоплювачами THAAD. Якщо у лютому їх було близько 452, то наприкінці липня залишалося орієнтовно 234–278.

Водночас президент США Дональд Трамп заперечував повідомлення про критичне скорочення арсеналів. Він заявив, що Сполучені Штати мають "величезну кількість" боєприпасів, а значна їх частина продовжує вироблятися та надходити до американських запасів.

Міністр війни США Піт Гегсет також назвав інформацію про кризу запасів "вигаданою історією" та заявив, що американські запаси "чудові" й продовжують зростати.

Однак експерти наголошують на іншій проблемі – навіть якщо виробництво нарощується, складні системи озброєння неможливо виготовити швидко.

Чому США не можуть просто швидко виготовити нові ракети

Після завершення холодної війни американські закупівлі боєприпасів скоротилися. Великі виробничі потужності стали менш потрібними, частина підприємств закрилася, а оборонно-промислова база значно консолідувалася.

За словами старшого радника CSIS Марка Кансіана, після холодної війни США більше орієнтувалися на короткі регіональні війни, які не потребували величезних запасів боєприпасів.

Сучасна ситуація виявила слабке місце цієї моделі. Повномасштабна війна Росії проти України та війна США з Іраном різко збільшили потребу в ракетах і засобах протиповітряної оборони.

"Фундаментальна проблема із сучасними боєприпасами, такими як "Томагавки" та "Петріоти", полягає в тому, що це справді хороші системи, які перевірені часом. Вони були розроблені давно, і вони були розроблені головним чином для підвищення продуктивності. Вони не були розроблені для виробництва, для масштабного виробництва", – пояснив директор Центру промислової бази CSIS Джеррі Макгінн.

Будівництво нових виробничих потужностей також не вирішує проблему миттєво. Потрібні дозволи, обладнання, працівники та сертифікація нових виробничих ліній.

"Якщо ви хочете збільшити потужності, ви повинні їх побудувати. Будівництво займає певний час", – зазначив Макгінн.

За оцінкою CSIS, відновлення американських запасів може розтягнутися на роки. Зокрема, довоєнного рівня запасів Patriot, за оцінкою Кансіана, США можуть досягти лише приблизно у 2030 році.

Щодо THAAD ситуація також непроста. Навіть за умови значного збільшення фінансування поставки нових перехоплювачів, за наявними планами, почнуться лише у 2029 році. У CSIS прогнозують, що заміна використаних під час війни з Іраном систем може завершитися ближче до кінця 2029 року.

США намагаються збільшити виробництво

Вашингтон уже почав інвестувати у розширення оборонно-промислової бази. Армія США будує нові об’єкти для виробництва та утилізації боєприпасів, а також відкриває додаткові виробничі потужності.

Проте навіть нові заводи не здатні одразу забезпечити необхідні обсяги ракет і перехоплювачів.

Ще одним варіантом може стати ширше виробництво зброї спільно із союзниками по НАТО. Адміністрація Трампа закликає європейських партнерів збільшувати витрати на оборону та брати на себе більшу частину виробничого навантаження.

Експерти вважають, що це може частково зменшити тиск на американську промисловість. Однак і такий підхід потребуватиме часу.

Найбільшою проблемою залишається протиракетна оборона, оскільки для Patriot і THAAD немає достатньо ефективних швидких замінників. За словами Кансіана, раніше головним обмеженням було фінансування, а тепер США впираються вже у виробничі потужності.

Виснаження США війною з Іраном

Як повідомляв УНІАН, правитель Росії Володимир Путін вважає США ослабленими через тривалу війну з Іраном. У Кремлі нібито бачать у цьому можливість для посилення тиску на американські інтереси та союзників у Європі.

Американські розвідувальні оцінки щодо сприйняття Росією військових можливостей США з'явилися на тлі повідомлень про скорочення запасів американського озброєння.

Йдеться, зокрема, про дефіцит боєприпасів та деяких систем протиповітряної оборони, серед яких комплекси Patriot. Також скорочуються запаси складної наступальної зброї – крилатих ракет Tomahawk та ракетних систем, які потрібні й Україні.

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