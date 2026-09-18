'Через якусь 5 статтю': Фіцо відмовився допомагати НАТО у разі війни з Росією

Словацький прем'єр заявив, що робитиме все, аби його країна не була втягнута у військовий конфлікт, і поставив під сумнів 5 статтю Альянсу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче, аби його країна була втягнута у військовий конфлікт через 5 статтю Північноатлантичного договору. Про це Фіцо сказав під час виступу перед студентами та працівниками лікарні у Прешові.

Під час промови словацький прем'єр розкритикував європейських лідерів за "войовничу риторику" та поставив під сумнів те, з ким саме НАТО має воювати.

"Здається… що іноді з'являється тенденція підміняти нездатність вирішувати такі проблеми, як нелегальна міграція, конкурентоспроможність, високі ціни на енергоносії тим, що ми пропонуємо ось ці войовничі розмови: мовляв, давайте, давайте битися. Заради Бога, з ким ми хочемо битися? З ким?", - заявив він.

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Фіцо також заявив, що не хоче, щоб Словаччина брала участь у військовому конфлікті через застосування 5 статті НАТО:

"Чи можете ви уявити, пані та панове, що була б застосована 5 стаття договору НАТО? Хтось може собі це уявити? Хтось може уявити, що нам скажуть: готуйте 5 тисяч солдатів, 10 тисяч солдатів, і вони підуть кудись битися? А ми навіть не знатимемо, з ким, чому і за що".

За словами словацького прем'єра, він як глава уряду робитиме все, щоб країна не була втягнута у військовий конфлікт.

"Я не бажаю, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Як прем'єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт", - заявив він.

Інші заяви Фіцо

Як повідомляв УНІАН, раніше Роберт Фіцо заявив, що виступає проти надання нової допомоги Україні – як фінансової, так і військової.

Перед цим він заявив, Фіцо заявив, що повномасштабна війна в Україні не може завершитися військовим шляхом, мир може бути досягнутий лише за столом переговорів.

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