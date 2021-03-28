Наразі час 8 держав ЄС синхронізований з українським. У ніч на неділю вони перевели годинники на часовий пояс "Грінвіч+3", тобто той самий, який політики у Києві іноді називають "московським часом".

Всі 27 держав-членів ЄС в ніч на 28 березня перевели годинники на так званий "літній час", попри наявність згоди про те, що від переведення треба відмовлятися.

Читайте такожЯк дізнатися точний час у Києві - в Україні перевели годинникиПро це повідомляє "Європейська правда".

"Принципове рішення про те, що Євросоюз відмовиться від переведення стрілок на "літній" та "зимовий" час, було ухвалене ще у 2018 році. Тоді звучало очікування, що 2019 рік стане останнім коли держави ЄС будуть змінювати часовий пояс двічі на рік. Для цього усі столиці мали обрати, на якому часі вони залишаються – кожна держава обирала між "постійним літнім" та "постійним зимовим" часом", - йдеться у повідомленні.

Втім, дебати про це, а також ухвалення відповідних рішень затягнулися. Зараз у ЄС розрахують, що останні переведення часу відбудуться у 2022 році.

Наразі час 8 держав ЄС синхронізований з українським. У ніч на неділю вони перевели годинники на часовий пояс "Грінвіч+3", тобто той самий, який політики у Києві іноді називають "московським часом".

Які країни ЄС перейшли на "московський час"

Фінляндія;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Румунія;

Болгарія;

Греція;

Кіпр.

Очікуються, що після скасування переведення більшість з них лишиться на літньому поясі на постійних засадах.

Що цьому передувало

Вчені вважають, що переведення часу є великим стресом для організму. У цю ніч порушуються біоритми людини, що може привести до безсоння, головного болю, втоми, сонливості й поганого настрою. Щоб легко перенести перехід на літній час відмовтеся від кави та алкоголю в цей день, постарайтеся не нервувати та лягати спати в один і той самий час.

В Україні точаться дискусії про скасування переведення годинників, однак Верховна Рада не схвалила законопроект. Деякі фахівці вважають, що переведення часу не несе ніякої користі для економіки. Багато країн світу відмовилися від сезонної зміни часу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Кібальний