Згідно з документом, у такому випадку керування країною переходить до Ради безпеки на чолі з прем'єром.

Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, підписав декрет, згідно з яким у разі його насильницької смерті керування країною переходить до Ради безпеки на чолі з прем'єр-міністром.

Читайте такожЛукашенко заявив, що готовий провести дострокові вибори, але "паралельно з американцями"

Як повідомила сьогодні прес-служба Лукашенка, у такій ситуації на території країни має бути негайно введений надзвичайний або воєнний стан, а заходи щодо їх забезпечення визначатиме Рада безпеки.

Підписаний документ передбачає такі дії у разі загибелі глави держави «внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій».

«Рішення Ради Безпеки є обов'язковими для всіх і підлягають безумовному виконанню. Основним питанням буде питання проведення виборів. Рада Безпеки з участю губернаторів ухвалить рішення про їх проведення», - йдеться в документі.

"Замах" на Лукашенка

17 квітня Лукашенко заявив про замах, що готувався на нього і його синів. У КДБ Білорусі уточнили, що змовники планували збройний заколот, насильницьке захоплення влади і вбивство президента, а також членів його родини. Лукашенко заявив, що в організації перевороту брали участь іноземні спецслужби.

За підозрою в замаху на Лукашенка було затримано четверо людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська