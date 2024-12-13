Це четвертий глава уряду після переобрання Еммануеля Макрона президентом у квітні 2022 року.

Президент Франції Емманюель Макрон призначив нового прем’єра Франції, ним стане Франсуа Байру.

"Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд", - йдеться у заяві Єлисейського палацу.

73-річний Франсуа Байру — соратник президента Франції Еммануеля Макрона та лідер центристської партії MoDem ("Демократичний рух"). Він тричі балотувався кандидатом на виборах президента Франції – у 2002, 2007 та 2012 роках.

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Це четвертий глава уряду після переобрання Еммануеля Макрона президентом у квітні 2022 року. Він змінить на цій посаді Мішеля Барньє після того, як його уряд відправили у відставку. Він пропрацював рекордно короткий термін, 91 день.

При цьому ЗМІ зазначають, що рішення, швидше за все, було ухвалене в останню хвилину. Так, за даними Le Monde, Еммануель Макрон ще сьогодні вранці повідомив Байру, що відкинув його кандидатуру.

Політична криза у Франції

Національна асамблея Франції на початку грудня проголосувала за відставку уряду на чолі з прем’єр-міністром Мішелем Барньє. Він обійняв цю посаду лише на початку вересня цього року. Головною причиною послугувало рішення Барньєскористастися спецпроцедурою для ухвалення держбюджету в обхід парламенту.

При цьому деякі екзит-поли показують, що більшість французів хоче, щоб нинішній президент Емманюель Макрон пішов у відставку через розпуск уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Мішелем Барньє. Крім цього люди вимагають провести президентські вибори вже у 2025 році.

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