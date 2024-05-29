Це може статися під час візиту Зеленського в Нормандію.

Президент Франції Еммануель Макрон планує презентувати план можливого розміщення французьких військових інструкторів в Україні. Це може статися вже наступного тижня, заявив він під час візиту до Німеччини, передає агентство DPA.

За його словами, такий план може бути представлений під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нормандії з нагоди висадки союзників у Другій світовій війні.

"Ми будемо говорити дуже точно в той час, щоб оголосити, що ми збираємося робити", - наголосив Макрон та згадав про "нескоординовану і невдалу комунікацію" з цього питання раніше.

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