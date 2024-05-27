Така можливість обговорюється з кінця лютого, сказали у міноборони.

Міністерство оборони Франції не підтверджує інформацію про направлення своїх військових інструкторів до навчальних центрів України.

Телеканал BFM Business попросив їх прокоментувати відповідну заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти зазначають, що у міністерстві не змогли підтвердити це чи назвати дату відправки військових.

"Навчання на українській території є одним з напрямків, що обговорюються з моменту конференції на підтримку України, скликаної президентом 26 лютого. Це напрямок, який продовжує вивчатися разом з українцями, зокрема, щоб зрозуміти їхні конкретні потреби", - сказали вони. Відео дня

Відправка французьких військ в Україну: що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон неодноразово казав, що відправку військового контингенту в Україну не треба виключати. За його словами, Париж буде змушений розглянути це питання, якщо війська РФ прорвуть фронт.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вони разом з міністром оборони Рустемом Умєровим мали розмову з міністром збройних сил Франції. Він сказав, що вже підписав документи, які дозволять французьким інструкторам прибути в українські навчальні центри.

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