Канцлер Німечини нагадав, що коли хтось із європейських лідерів намагається налагодити контакти з російськимй диктатором – той лише посилює удари по Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не планує телефонних розмов із президентом Росії Володимиром Путіним, мовляв, подібні контакти європейських лідерів у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні. Про це пише DW.

Як приклад Мерц навів візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Москву в липні 2024 року та розмову колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським диктатором.

"Останній візит угорського прем'єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго", - пояснив канцлер Німеччини.

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Також він висловив думку, що президент США Дональд Трамп "демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим" до Путіна.

"У Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", - наголосив він.

Мерц також вказав, що Сенат США нині активно обговорює імовірність запровадження нових санкцій щодо Росії, остаточне рішення щодо яких ухвалюватиме Трамп.

"Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і США працювали в унісон над запровадженням жорсткіших санкцій", - наголосив Мерц.

Про які удари РФ по Україні говорив Мерц

Як повідомляв раніше УНІАН, 5 липня 2024 року Орбан прилетів до Москви для зустрічі з Путіним. А лише за кілька днів перед тим він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським. Цю серію поїздок він називав "миротворчою місією".

Через два дні - 8 липня - окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. У столиці тоді загинули 33 людини, серед них - п'ятеро дітей.

15 листопада 2024 року колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц Шольц уперше за два роки поговорив із Путіним. Під час майже годинної розмови він сказав російському диктатору, що "Німеччина продовжить підтримувати Україну, стільки, скільки це необхідно". А вже 17 листопада Росія завдала удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

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