Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну та країни ЄС.

На тлі "європейського турне" спецпредставника Китаю Лі Хуея щодо війни в Україні Європейська комісія повторно закликала КНР до того, аби Пекін почав відігравати конструктивну роль у встановленні миру. Про це йдеться у заяві ЄС після зустрічі високопоставленого європейського дипломата зі китайським представником, пише Reuters.

"ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, відіграватиме конструктивну роль і нагадуватиме про необхідність поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності шляхом беззастережного виведення усіх сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у заяві.

Візит спецпредставника Китаю в Україну та Європу - що потрібно знати

В квітні 2023 року Пекин призначив дипломата, колишнього посла Китаю в Росії і спеціального представника КНР у справах Євразії Лі Хуея спеціальним представником з врегулювання російсько-української війни.

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В середині травня стало відомо, що спецпредставник відвідає Україну. За інформацією китайської сторони, візит відбувся 16-17 травня. Про його підсумки сповістили тільки 18 травня.

Відомо, що в рамках візиту Хуей зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, головою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністрами інфраструктури, енергетики і оборони. Дипломат виклав позицію Китаю щодо припинення війни в Україні та наголосив, що Пекін готовий брати участь у мирному врегулюванні, але на основі "мирного плану", запропонованого в лютому китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Очікувалося, що після України він також вирушить до Польщі, Франції, Німеччини. В п’ятницю, 26 травня, очікується візит до Росії.

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