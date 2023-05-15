Глава Єврокомісії нагадав про головний принцип "нічого про Україну без України".

Глава виконавчої влади Європейського Союзу відреагувала на турне представника Китаю по Європі в рамках "політичного врегулювання". Вона заявила, що мирний план Києва повинен стати відправною точкою для будь-яких зусиль з припинення війни в Україні.

"Нічого про Україну без України. Ми ніколи не повинні забувати, що Україна — це країна, яка зазнала жорстокого вторгнення. Тому саме вона повинна встановити основні принципи справедливого світу", — цитує фон дер Ляєн видання Reuters.

Хоча вона сказала, що "дуже добре", що президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, політик підкреслила, що Пекін повинен використовувати свій вплив на Москву, щоб покласти край війні

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"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — вказав фон дер Ляєн.

За її словами, ця заява "має призвести до стабільної фінансової підтримки і після 2023 року, а також до прискореної військової підтримки, зосередженої зараз і тут".

Фон дер Ляєн також підтримала створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності і заявила, що в Гаазі буде запущений новий "Реєстр збитків": "Дуже хороший крок до компенсації".

Позиція Китаю щодо війни в Україні - головні новини

24 лютого 2023 року Китай представив мирний план по війні в Україні. При цьому Пекін називає агресію РФ "українською кризою" і пропонує припинення вогню, а також закликає відмовитися від санкцій проти Москви.

При цьому перша розмова президента Володимира Зеленського і лідера Китаю Сі Цзіньпіна відбувся лише в квітні.

15 травня стало відомо, що спеціальний представник Китаю з євразійських справ і колишній посол в Росії Лі Хуей 16-17 травня відвідає Україну з метою "політичного врегулювання" української кризи.

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