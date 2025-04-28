Замороження конфлікту на сьогоднішніх лініях фронту стане гарантією того, що Росія скористається можливістю завдати ще більшого удару по Україні.

Життєво важливо, щоб будь-яке мирне врегулювання, в якому американський президент Дональд Трамп прагне виступити посередником, захищало, а не обмежувало український суверенітет і карало, а не заохочувало російську агресію, пише The Times.

Коротка бесіда з президентом Володимиром Зеленським у Ватикані призвела до довгоочікуваної зміни тону з боку американського президента. Однак питання в тому, чи вдасться Зеленському переконати Трампа, що будь-який мирний договір лише відкладе, а не розв'яже конфлікт, якщо він не скасує російські територіальні надбання, зокрема незаконну анексію Криму.

Замороження конфлікту на сьогоднішніх лініях фронту стане гарантією того, що Росія скористається можливістю завдати ще більшого удару по Україні, наголошується в статті:

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"Мирна угода, яка надала б Росії будь-яку частину української території, нормалізувала б фатальне для міжнародного порядку, заснованого на правилах, уявлення про те, що національні кордони можуть бути змінені силою, якщо тільки вона досить жорстока. Сусіди Росії негайно опиняться під загрозою, як і країни за межами Європи, зокрема Тайвань і Південна Корея".

Досі адміністрація Трампа по суті надала Києву два вибори: або він погоджується на мирну угоду; або США відмовляються від зусиль щодо переговорів.

При цьому наслідком другого варіану буде уявлення про те, що перешкодою до миру є Зеленський, а не Путін. Це призведе до реінтеграції Росії у світову спільноту та зніме санкції з режиму Путіна.

"Хоча це нібито закінчить конфлікт із величезними втратами в людських життях, недосконала угода стане жахливою ознакою для стримування держав-ізгоїв від залякування мирних держав", - пояснює The Times.

Трамп, безсумнівно, сподівається вийти зі свого другого терміну з репутацією посередника. Але жодна угода щодо України не буде можлива, і не буде гідна поваги, якщо вона розглядатиме сторони як такі, що мають рівну відповідальність за катастрофічну війну, розпочату за забаганками Кремля, підкреслює видання.

Мирний план Трампа

Згідно з даними західних ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні мирний план, який передбачає значні територіальні поступки на користь Росії.

Зокрема, план включає офіційне визнання Криму як частини Росії та неофіційне прийняття контролю Москви над окупованими територіями, які загарбницька армія захопила після початку повномасштабного вторгнення.

Українські чиновники категорично відкинули цю пропозицію, назвавши її неприйнятною. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає анексію Криму та інших окупованих територій, оскільки це суперечить Конституції та суверенітету держави.

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