Лідери країн "коаліції охочих" мають намір посилити тиск на РФ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів віртуальну зустріч "коаліції охочих". На порядку денному було прагнення до справедливого і міцного миру в Україні, повідомляє The Telegraph.

"Настав момент, коли гармати повинні замовкнути, нехай варварські напади на Україну припиняться раз і назавжди", - сказав Стармер журналістам за підсумками зустрічі.

Британський прем'єр зазначив, що прагнення Росії до конфліктів і хаосу підриває безпеку не тільки України, а й усієї Європи. За його словами, європейським країнам час діяти вже зараз.

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Також Стармер поділився, що після зустрічі світові лідери домовилися про те, що військові планувальники знову зберуться у Великій Британії цього тижня, щоб розробити практичні плани того, як їхні збройні сили можуть підтримати безпеку України в майбутньому.

Говорячи про відповідь російського диктатора Володимира Путіна на пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні, британський прем'єр наголосив, що його заява була "недостатньо хорошою".

Крім того, Стармер додав, що на саміті лідери підтвердили прихильність довгостроковій безпеці України і погодилися з тим, що Київ має бути в змозі захистити себе і стримати майбутню російську агресію.

"Надійні та такі, що заслуговують на довіру, гарантії безпеки - найкращий спосіб гарантувати, що будь-яка угода завершиться міцним миром", - пояснив він.

За словами Стармера, лідери європейських країн також домовилися зміцнити власну оборону і збройні сили України. Крім цього обговорювалося розгортання миротворчих сил в Україні серед країн "коаліції охочих".

"У разі припинення вогню ми наголосили на необхідності створення надійних механізмів моніторингу, щоб гарантувати, що будь-які порушення угоди будуть виявлені і припинені", - заявив британський прем'єр.

Також Стармер розповів, що будь-який план з припинення вогню в Україні має включати в себе співпрацю зі США. Він запевнив, що, як і раніше, домагається від Вашингтона підтримки у сфері безпеки:

"Я ясно дав зрозуміти, що це має бути зроблено спільно зі Сполученими Штатами... Ми розмовляємо зі США на щоденній основі".

Крім того, на зустрічі порушувалися заморожені російські активи, поділився Стармер. Він підкреслив, що світові лідери хочуть посилити санкції проти РФ ще більше.

Ба більше, британський прем'єр зазначив, що група лідерів, яка зібралася сьогодні вранці, стала ще більшою, ніж була два тижні тому.

"Колективна рішучість стала сильнішою, і сьогодні вранці на стіл було покладено нові зобов'язання, як щодо "коаліції охочих" захистити угоду, так і щодо більш широкого аспекту - колективної оборони та безпеки Європи", - сказав він.

Також Стармер розповів, що на зустрічі було досягнуто згоди про те, що тепер Європа переходить до оперативної фази. Крім того, лідери погодилися в тому, що на Росію необхідно чинити колективний тиск.

"Коаліція охочих" - важливі новини

Раніше Bloomberg повідомляло, що Британія і Франція готують план гарантій для України, який влаштує президента США Дональда Трампа. Мета плану - представити американському лідеру варіанти, сподіваючись отримати гарантії безпеки від США.

Крім того, у Sky News розповіли, які країни можуть відправити миротворців в Україну. Військовий аналітик пояснив, що "коаліція охочих" дасть змогу ухвалювати деякі колективні рішення не під парасолькою НАТО.

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