Разом із ляльковими персонажами колишня перша леді вчитиме малюків готувати прості домашні страви.

Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель вестиме дитяче телешоу, а її чоловік буде одним із продюсерів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Разом із ляльковими персонажами колишня перша леді вчитиме малюків готувати прості домашні страви. За сценарієм, вона подорожуватиме світом на чарівному візку з супермаркету, і разом із ляльками відкриватиме кухні різних країн.

Поки що заплановані 10 серій, а прем’єра відбудеться 16 березня.

Ще першою леді Мішель Обама опікувалася громадськими програмами, спрямованими на благополуччя дітей, зокрема пропагувала фізичну активність та здорове харчування.

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Автор: УНІАН