Євро і долар зросли по відношенню до ієни і швейцарського франка після продовження термінів.

Президент США Дональд Трамп відступив від своєї погрози запровадити 50%-ві мита на імпорт з Європейського союзу наступного місяця. Він продовжив до 9 липня термін переговорів між Вашингтоном і країнами блоку для укладення угоди.

Видання Reutes пише, що 23 травня Трамп заявив, що рекомендує ввести 50%-ві мита з 1 червня, оскільки розчарований тим, що переговори з ЄС просуваються недостатньо швидко. Ця погроза розбурхала світові фінансові ринки та посилила торговельну війну, яка супроводжувалася частими змінами торговельної політики США.

Трамп, який неодноразово висловлював презирство до ЄС і його ставлення до США в питаннях торгівлі, здався після того, як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що ЄС потрібно більше часу, щоб дійти згоди.

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Євро і долар зросли по відношенню до ієни і швейцарського франка після продовження термінів.

Мита Трампа щодо ЄС - головні новини

На початку квітня Трамп встановив 90-денний термін для торговельних переговорів між ЄС і США, який мав закінчитися 9 липня. Але 23 травня він перекреслив ці терміни і заявив, що взагалі не зацікавлений в укладенні угоди.

Своєю торговельною політикою Трамп прагнув зруйнувати світову економіку, але після того, як у квітні він оголосив про запровадження мита проти кількох країн, що спричинило потрясіння на фінансових ринках, він збавив оберти своїх погроз на користь переговорів. Відтоді Вашингтон уклав договір з Великою Британією і провів переговори з Китаєм.

Однак прогрес у відносинах з Європейським союзом був більш обмеженим, що викликало гнів Трампа і посилило напруженість у відносинах між двома союзниками через програму "Америка насамперед" і давню залежність Європи від Вашингтона в питаннях безпеки і оборони.

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