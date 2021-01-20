Данальда Трампа звинуватили у провокації заворушень у Вашингтоні.

Лідер більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл звинуватив Дональда Трампа в тому, що той спровокував натовп, який 6 січня увірвався до приміщення Капітолію.

Про це він заявив під час виступу в Сенаті, пише The Washington Post.

"Натовп годували брехнею... Його спровокували президент та інші впливові люди, які намагалися використовувати страх і насильство, щоб зупинити конкретний процес першої гілки федерального уряду. Але ми стояли на своєму, ми трималися разом і казали, що розлючений натовп не отримає права вето над верховенством закону", - заявив він.

Обрання Байдена президентом США і штурм Капітолію

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик повинен зайняти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде при посилених заходах безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора