Він скаржиться, що реальне ставлення до ветеранів відрізняється від телевізійного.

Влада Російської Федерації боїться проводити нову мобілізацію, оскільки сприймає ветеранів війни проти України як загрозу.

Про це в інтерв'ю російському телеканалу "Сталинград" сказав загарбник, військовий "Z-блогер" Святослав Голіков, відповідаючи на слова ведучої про те, що з війни проти України російські солдати повертаються "зовсім іншими" - вони багато бачили і не бояться "багатьох речей":

"Таке враження, що держава розглядає цих людей як фактор внутрішньополітичного ризику. Чомусь загрозу бачать в ветеранах. Це так розходиться зі словами, що ветерани "СВО" - гордість країни".

Як відомо, Голіков системно поширює воєнну пропаганду та заклики до ескалації війни проти України. Його Telegram-канал має понад 62 тисячі підписників. Загарбник мріє про захоплення Одеси та "ліквідацію" України.

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Кофлікт влади РФ з ура-патріотами

Нагадаємо, низка провоєнних Telegram-каналів звинувачують російську владу у слабкості, нерішучості та "зраді національних інтересів" країни.

Так звані воєнкори та ультранаціоналісти обурені тим, що вищі щаблі влади нібито готові до "замороження війни" або "таємних переговорів", тоді як вони вимагають "воювати до кінця".

Окупанта та терориста Ігоря Гіркіна в Росії засудили до тривалого терміну ув’язнення через "публічні заклики до екстремістської діяльності". Арешту передувала жорстка критика Путіна та верхівки російської влади.

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