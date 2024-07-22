Про умови перебування колишнього ватажка "ДНР" у в'язниці повідомила його дружина.

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін знайшов роботу в російській колонії. З власної ініціативи колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" працевлаштувався на швейному виробництві, повідомила його дружина Мирослава Регінська.

За її словами, адвокат терориста розповів, що той виглядає добре, "самопочуття нормальне".

"Умови змісту адекватні, нарікань він не має. Зрозуміло, що Ігор як звичний до спартанського побуту військовий і не скаржився б на якісь дрібниці. Але дуже сподіваюся, що умови там і справді підходять, наскільки це, в принципі, можливо в такій ситуації", - написала дружина терориста. Відео дня

Вона уточнила, що Стрєлков-Гіркін вже працює у колонії на швейному виробництві різьбяром.

"Раніше він ніколи не скаржився на зір, тепер просить привезти йому окуляри з діоптріями - у цій роботі багато дрібних деталей", - розповіла Регінська.

Ігор Стрєлков-Гіркін - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у січні Кремль відправив терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна за ґрати на чотири роки. Його звинуватили в публічних закликах до екстремістської діяльності.

Згодом ми писали, що Стрєлков-Гіркін рветься на війну проти України, але його не пускають. Терорист неодноразово говорив, що хоче воювати, але йому створили такі умови, що він не може цього зробити.

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