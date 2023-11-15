В міру того, як від дій ЦАХАЛу в секторі Газа гине усе більше цивільних, співчуття до Ізраїлю перетворюються на гостре невдоволення.

Президент США Джо Байден перебуває під зростаючим тиском американського істеблішменту та країн-партнерів, які хочуть, аби Вашингтон стримав високоінтенсивну військову кампанію Ізраїлю в Газі, де гине велика кількість цивільного населення.

Як пише Financial Times, хоча Байден поки що не закликає до повного припинення вогню, як це роблять мусульманські лідери, його публічні виступи та виступи інших американських топ-посадовців останнім часом стали більш критичними щодо дій Ізраїлю. Це може бути свідченням зростаючого занепокоєння в Білому домі через дії свого близькосхідного союзника.

Навіть в Тель-Авіві визнають, що терпимість Білого дому щодо кількості загиблих у секторі Газа може ослабнути вже наприкінці листопада. Наприклад, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив журналістам у понеділок, що Ізраїль має "два-три тижні", перш ніж він зазнає значного дипломатичного тиску щодо припинення вогню.

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Хоча наступ в Газі веде Ізраїль, тиск на керівництво США є не випадковим. За словами західних офіційних осіб, можливості ізраїльтян продовжувати наступ в значній мірі залежать від Вашингтона.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня головний дипломат США Ентоні Блінкен публічно дорікнув Ізраїлю за "занадто велику кількість убитих палестинців". Уникаючи безпосередньо вказувати на Ізраїль і продовжуючи відстоювати його право на самооборону, Блінкен все ж таки у досить різких виразах висловився про наслідки ударів по сектору Газа.

Ще відвертішим був президент Франції Еммануель Макрон. Засуджуючи дії ХАМАС, він одночасно звинуватив Ізраїль у невибірковому застосування зброї. За його словами, дітей, жінок та людей похилого віку в Газі "бомблять і вбивають", для чого "немає ніяких підстав і ніякої легітимності".

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