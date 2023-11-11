Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу коментуючи слова Макрона, заявив, що країни повинні засуджувати ХАМАС, а не Ізраїль.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Ізраїль припинити вбивати жінок і дітей у секторі Газа. В інтерв'ю BBC він заявив, що таким бомбардуванням "немає виправдання" і додав, що припинення вогню піде на користь Ізраїлю.

Визнаючи право Ізраїлю на захист, "ми закликаємо їх припинити ці бомбардування" в Газі, сказав він. При цьому Макрон також підкреслив, що Франція "явно засуджує" терористичні дії ХАМАС.

"Ми поділяємо біль [Ізраїлю]. І ми поділяємо їхнє бажання позбутися тероризму. Ми знаємо, що означає тероризм у Франції", - сказав він.

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Президент Франції також сподівається, що інші лідери країн, у тому числі в США і Великій Британії, приєднаються до його закликів щодо припинення вогню.

Макрон зазначив, що на конференції з гуманітарної допомоги в Парижі про війну в Газі "чіткий висновок" усіх присутніх урядів і агентств полягав у тому, що "немає іншого рішення, окрім як спочатку зробити гуманітарну паузу та перейти до припинення вогню, що дозволить [нам] захистити... усіх цивільних осіб, які не мають нічого спільного з терористами".

Французький президент підкреслив, що триваючим бомбардуванням цивільного населення в Секторі Гази "немає виправдання".

"Де-факто, сьогодні цивільне населення піддається бомбардуванням. Цих дітей, жінок, людей похилого віку бомблять і вбивають. Тому для цього немає ніяких підстав і ніякої легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися", - сказав Макрон.

"Це надзвичайно важливо для всіх нас через наші принципи, тому що ми є демократичними країнами. У середньостроковій і довгостроковій перспективі, а також для безпеки самого Ізраїлю, важливо визнати, що всі життя мають значення", - зазначив він.

Макрон наголосив, що не згоден із тим, що найкращий спосіб для Ізраїлю "захистити [себе] - це масштабне бомбардування Гази", додавши, що це викликає "обурення і погані почуття" в регіоні, що продовжить конфлікт.

Президент Франції також додав, що в його обов'язки не входить судити про те, чи було порушено міжнародне право.

"Я не суддя. Я глава держави", - сказав він, додавши, що було б неправильно критикувати Ізраїль подібним чином - "партнера і друга" - усього через місяць після нападу на нього.

Реакція Ізраїлю на слова Макрона

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу коментуючи слова Макрона, заявив, що країни повинні засуджувати ХАМАС, а не Ізраїль.

"Злочини, які ХАМАС скоює сьогодні в секторі Гази, будуть скоєні завтра в Парижі, Нью-Йорку і в будь-якій точці світу", - йдеться в заяві офісу Нетаньягу.

Війна в Ізраїлі 2023 - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня угруповання ХАМАС несподівано атакувало Ізраїль, в результаті чого, як повідомлялося спочатку, загинули понад 1400 осіб. Ще близько 240 заручників були викрадені і перевезені на територію сектора Гази. 10 листопада міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що офіційне число загиблих в результаті атаки знижено до 1200 людей.

У відповідь на напад ХАМАСу Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", здійснюючи удари по території сектора Гази, а також почав локальні наземні операції, заявляючи своєю метою повністю знищити угруповання ХАМАС.

Ізраїль зазначає, що атакує військові об'єкти угруповання відповідно до міжнародного права і робить кроки для зменшення жертв серед цивільного населення, наприклад, випускає попередження перед ударами і закликає людей до евакуації.

Через місяць ізраїльських бомбардувань і майже два тижні після того, як Ізраїль почав великий наземний наступ на цю територію, міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, заявило в п'ятницю, що 11078 осіб було вбито, а 1,5 мільйона людей залишили свої домівки. Тим часом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що необхідно докласти більше зусиль, щоб "мінімізувати шкоду для палестинського цивільного населення".

Ізраїль заявив, що розпочне щоденні чотиригодинні військові паузи у деяких частинах північної частини сектора Гази, продовжуючи свій наступ. Однак міністр оборони підкреслив, що паузи будуть "локалізованими" і "не відвернуть від бойових дій".

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