Уникаючи безпосередньо вказувати на Ізраїль і продовжуючи відстоювати його право на самооборону, Блінкен все-таки в найбільш різких на сьогоднішній день виразах висловився про наслідки ударів по сектору Газа.

США намагаються чинити тиск на Ізраїль, оскільки великі жертви серед палестинського населення починають негативно позначатися на відносинах між арабськими країнами і Вашингтоном.

Необхідно докласти більше зусиль, щоб "мінімізувати шкоду для палестинського цивільного населення", заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю. Уникаючи безпосередньо вказувати на Ізраїль і продовжуючи відстоювати його право на самооборону, Блінкен все-таки в найбільш різких на сьогоднішній день виразах висловився про наслідки ударів по сектору Газа, відзначає CNN.

"Занадто багато палестинців було вбито. Занадто багато постраждали за останні тижні. Щоб це припинити, США продовжать обговорювати з Ізраїлем необхідні кроки з метою "зробити все можливе для запобігання шкоди і максимізації допомоги палестинцям, що доставляється", – заявив він.

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Напередодні Ліга арабських держав зажадала "повністю припинити" військові дії в секторі Гази, а не просто зупинити їх заради перемир'я для постачання гуманітарної допомоги. У суботу в Саудівській Аравії має відбутися саміт лідерів арабських держав, на якому обговорюватимуться способи "зупинити ізраїльську агресію в Газі", йдеться в заяві Ліги.

Ізраїль дав згоду на щоденні чотиригодинні перерви в бойових діях в сектора Гази, щоб палестинці могли покинути північну частину анклаву.

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