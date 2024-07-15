Лише кілька країн світу зберігатимуть високі темпи народжуваності до кінця століття.

У XXI столітті людство досягне піку своєї чисельності, після чого кількість населення планети почне поступово скорочуватися. Про це свідчать аналітичні дані, підготовлені експертами Організації Об’єднаних Націй.

Відповідно до звіту організації World Population Prospects, зараз на планеті проживає 8,2 мільярда людей. Однак в середині 2080-х років глобальне населення досягне 10,3 мільярда, і це буде пікове значення, вище якого населення вже не зростатиме.

Більше того, з того моменту глобальне населення почне поступово знижуватися і до 2100 року становитиме 10,2 мільярда. Таким чином, нинішній прогноз кількості населення планети на вказану дату є на 6% меншим, ніж прогноз десятирічної давнини.

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"У деяких країнах рівень народжуваності зараз навіть нижчий, ніж передбачалося раніше, і ми також спостерігаємо дещо швидше зниження в деяких регіонах з високою народжуваністю", — заявив заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхуа.

Вже зараз у середньому в усьому світі одна жінка народжує на одну дитину менше, ніж у 1990 році. У більш ніж половині країн світу середня кількість живонароджених на жінку впала нижче 2,1 – тобто нижче рівня природного самовідтворення населення (без фактора іміграції).

Станом на 2024 рік свого піку чисельності населення вже досягли, або пройшли його 63 країни світу, включаючи такі великі держави як Китай, Німеччина, Японія та Росія. Загальне населення цих країн скоротиться на 14% протягом наступних 30 років.

Очікується, що для 126 країн, включаючи США, Індію, Індонезію та Пакистан, чисельність населення досягне піку в другій половині століття або пізніше.

У дев’яти країнах, включаючи Нігер, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Демократичну Республіку Конго, прогнозується "дуже швидке зростання". Сукупне населення цієї групи країн подвоїться між 2024 і 2054 роками.

Демографічна ситуація в Україні

Як писав УНІАН, за прогнозами ООН, до 2100 року населення України зменшиться до 15,3 млн людей. За підрахунками організації, станом на початок поточного року населення нашої держави становило орієнтовно 37,4 млн людей.

За словами фінансового аналітика Олексія Куща, війна лише опосередковано вплинула на демографічну ситуацію в Україні. Справжні причини падіння народжуваності виходять далеко за межі подій останніх двох років. Свій вплив мають перманентні економічні кризи і відсутність позитивного сценарію розвитку країни, що й демотивує українців заводити дітей.

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