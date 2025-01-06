Блінкен підкреслив, що навіть якщо переговори відбудуться, Україні все одно будуть потрібні "адекватні гарантії безпеки".

Позиція України в Курській області РФ має вирішальне значення для будь-яких майбутніх переговорів. Як пише Barron's, про це журналістам у Сеулі заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи новий наступ ЗСУ в цьому регіоні.

Блінкен підкреслив, що адміністрація президента Джо Байдена хоче переконатися, що "в України є найсильніша можлива рука для гри".

"Їхня позиція в Курській області дуже важлива, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися у будь-яких переговорах, які можуть розпочатися наступного року", - сказав Блінкен.

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Американські чиновники раніше заявили, що не очікують серйозних змін у лінії бойових дій на сході України. Відповідно, Блінкен наголосив, що навіть якщо переговори відбудуться, Україні все одно будуть потрібні "адекватні гарантії безпеки" щодо президента Росії Володимира Путіна.

"У якийсь момент припинення вогню має відбутися, але у свідомості Путіна це не означатиме "гру закінчено", - сказав Блінкен.

За словами держсекретаря США, Путін прагнутиме відпочити, переозброїтися і врешті-решт знову напасти. Тож Блінкен закликав створити "адекватні засоби стримування, щоб він цього не зробив".

Наступ ЗСУ в Курській області

5 січня ЗСУ почали несподіваний наступ у Курській області РФ. Як пишуть аналітики ISW, українським силам вдалося прорватися в трьох районах Курської області і домогтися тактичних успіхів.

Як зазначали в Forbes, тоді як росіяни передбачувано атакують Курський виступ одними й тими самими бригадами та полками на одних і тих самих ділянках, ЗСУ завдали удару по ділянці лінії фронту, яка останнім часом була відносно спокійною, і тому могла виявитися більш несподіваною.

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