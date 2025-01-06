ЗСУ завдали удару по ділянці лінії фронту, яка останнім часом була відносно спокійною, і тому могла виявитися більш несподіваною.

У неділю російські та українські війська розпочали окремі, але одночасні атаки за різними напрямками на території Курської області. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, можливо, одна атака мала завадити іншій, однак результати цих атак буде видно лише через кілька днів.

"Чи знали українці про прихід росіян? Чи знали росіяни про прихід українців? Важко сказати, і може минути кілька днів, перш ніж дим розсіється і стануть зрозумілими мотиви та результати", - пише він.

Як зазначає аналітик, українці просунулися трохи менше ніж на дві милі, але поки що незрозуміло, чи зможуть вони закріпитися й утримати завойовані позиції. Водночас росіяни атакували великими силами бронетехніки, націлившись на північно-західний край Курського виступу в районі сіл Мала Локня, Леонідове і Свердлікове. У цій атаці брали участь бійці 155-ї та 810-ї морських піхотних бригад і 106-ї повітряно-десантної дивізії, загалом було задіяно близько 40 одиниць техніки, це зробило її найбільшою з моменту вторгнення ЗСУ.

Відео дня

При цьому, як зазначає Акс, росіяни передбачувано атакують Курський виступ одними й тими самими бригадами та полками на одних і тих самих ділянках із жовтня. Водночас українська атака завдала удару по ділянці лінії фронту, яка останнім часом була відносно спокійною, і тому могла виявитися більш несподіваною.

"Деякі російські канали останнім часом попереджали про нарощування українських сил під Курськом і можливий наступ, - каже Роб Лі, аналітик Дослідницького інституту зовнішньої політики. - Але, мабуть, нарощування сил відбувалося досить далеко від місця можливого наступу, щоб росіяни не змогли підготувати спеціальну оборону".

Крім того, український наступ очолювався саперними машинами, а для транспортування використовували броньовані вантажівки та бойові машини, які висаджували піхотинців, а потім поверталися до основної української лінії.

Така техніка "каруселі" в поєднанні з потужними радіоперешкодами може звести до мінімуму українські втрати від безпілотників, хоча й не виключить їх повністю, зазначає аналітик.

Ситуація в Курській області

5 січня стало відомо, що ЗСУ пішли в наступ на кількох ділянках фронту в Курській області РФ. Для ворога ця операція виявилася несподіваною. У Міноборони РФ визнали новий наступ ЗСУ в Курській області. Зокрема російський воєнкор Роман Альохін зазначив, що ЗСУ розпочали просування в північно-східному напрямку від Суджі, націлившись на район Великого Солдатського.

Водночас росіяни в Курській області проводять наступ на населені пункти Мала Локня, Свердлікове та Леонідівка.

Вас також можуть зацікавити новини: