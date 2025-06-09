Рютте також зазначив, що український народ "заслуговує на справедливий і міцний мир".

Незворотний шлях України до НАТО залишається в силі. Таку заяву зробив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте.

"І я припускаю, що він залишиться в силі і після саміту, незалежно від того, чи буде він знову згаданий у комюніке, чи ні. Я думаю, що це не має значення, бо всі формулювання, про які ми раніше домовилися, залишаються чинними, поки ми не вирішимо, що вони більше не актуальні", – сказав він під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні 9 червня.

Рютте також підкреслив, що український народ "заслуговує на справедливий і міцний мир". Генсек додав, що НАТО продовжує надавати Україні як практичну, так і політичну підтримку.

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"Наша довгострокова підтримка не спрямована на продовження війни. Вона спрямована на те, щоб допомогти Україні захистити себе сьогодні і запобігти будь-якій агресії в майбутньому. НАТО підтримує Україну зараз і буде підтримувати її в майбутньому", – резюмував він.

Шлях України до НАТО

30 вересня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО. Крім того, на Вашингтонському саміті в липні 2024 року союзники підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО".

Проти приєднання України до НАТО виступає низка країн – зокрема Угорщина, Словаччина. Також ідеться про США та Німеччину, говорив у лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський.

Примітно, що невступ України до НАТО – одна з вимог диктатора Путіна в контексті переговорів. Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог навіть говорив, що президент США готовий пообіцяти Путіну, що Україна не стане членом Альянсу.

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