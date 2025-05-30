Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, заявив очільник МЗС Чехії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував заяву спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога, який повідомив про готовність США обіцяти російському диктатору Володимиру Путіну, що Україна не вступить до НАТО.

Відповідний допис Ліпавського з’явився у соціальній мережі Х. За його словами, розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії.

"Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведеться. В інших регіонах – ведеться", – зазначив чеський міністр.

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Україна і НАТО: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, серед ключових вимог російського правителя Путіна щодо закінчення війни в Україні є письмова відмова Заходу розширювати НАТО на схід. Reuters писало, що таке рішення фактично виключає членство України, Молдови, Грузії та інших колишніх радянських республік у НАТО. Крім того, серед вимог Кремля – нейтральний статус України та "захист російськомовних громадян".

На думку президента Чехії Петера Павела, Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО в короткі терміни. В інтерв'ю Politico він нещодавно пояснив, що головною причиною є протидія з боку адміністрації Трампа. При цьому він підкреслив, що союзники "не повинні відмовлятися від цієї ідеї", оскільки Київ зміцнить Альянс своїм вступом.

За словами президента України Володимира Зеленського, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що дуже хотів би, аби Україна була присутня на саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі (Нідерланди). Тим часом ЗМІ писали, що США проти запрошення України на цей захід.

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