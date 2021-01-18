На судовому засіданні присутні тільки співробітники пропагандистських телеканалів Life News і "Росія 24".

Російський опозиціонер Олексій Навальний вимагає на засіданні суду проти нього, яке проходить прямо в у відділенні поліції, пропустити в зал всіх представників ЗМІ.

Відповідне відео опубліковано в його в Твіттері.

Він заявив, що це потрібно для того, щоб зробити процедуру максимально відкритою і щоб всі "мали можливість спостерігати за цим дивовижним абсурдом, який тут відбувається".

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За словами прес-секретаря політика Кіри Ярмиш, незважаючи на те, що засідання оголошено відкритим і гласним, на ньому присутні тільки співробітники пропагандистських телеканалів Life News і "Росія 24".

Як зазначає "МБХ медіа", більшість журналістів не пускають у відділ поліції, вони чекають на вулиці.

Затримання Навального в Росії

Напередодні Олексій Навальний повернувся в РФ з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою "Новачок".

Літак з ним мав сісти в аеропорту "Внукове", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в «Шереметьєво».

На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські і затребували пройти з ними. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.

За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що з ним правда і він нічого не боїться.

На затримання Навального гостро відреагували лідери низки країн і міжнародні організації.

Суд у міру запобіжного заходу над політиком влаштували прямо у відділенні поліції, його адвокатів повідомили про це за кілька хвилин до засідання. Навальний назвав події "надзвичайним беззаконням".

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Автор: Олег Давигора