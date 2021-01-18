Навального судять прямо у відділенні поліції / фото скріншот

Російський опозиціонер Олексій Навальний вимагає на засіданні суду проти нього, яке проходить прямо в у відділенні поліції, пропустити в зал всіх представників ЗМІ.

Відповідне відео опубліковано в його в Твіттері.

Він заявив, що це потрібно для того, щоб зробити процедуру максимально відкритою і щоб всі "мали можливість спостерігати за цим дивовижним абсурдом, який тут відбувається".

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За словами прес-секретаря політика Кіри Ярмиш, незважаючи на те, що засідання оголошено відкритим і гласним, на ньому присутні тільки співробітники пропагандистських телеканалів Life News і "Росія 24". 

Як зазначає "МБХ медіа", більшість журналістів не пускають у відділ поліції, вони чекають на вулиці.

Затримання Навального в Росії

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Автор: Олег Давигора