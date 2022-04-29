У компанії привітали прагнення ЄС "припинити залежність" від російської нафти та газу.

Провідна данська енергетична компанія Orsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми робимо все можливе, щоб припинити співпрацю з російськими компаніями, в тому числі припиняємо всі поставки вугілля для наших електростанцій. Orsted відхиляє вимоги "Газпром експорту" щодо оплати поставленого газу в рублях. Газ не є основним бізнесом для Orsted, і ми не укладаємо нових довгострокових контрактів і не продовжуємо наші поточні контракти", - йдеться у заяві.

У Orsted додали, що якщо вони отримають чистий прибуток від контракту з "Газпром експорт" у 2022 році, він буде переданий на гуманітарну допомогу Україні.

Компанія привітала прагнення ЄС "припинити залежність" від російської нафти та газу і прискорити екологічну трансформацію енергетичного сектору ЄС.

"Ми готові допомогти прискорити процес "зеленого" будівництва", - резюмували в компанії.

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу.

28 квітня Financial Times з посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ в рублях. Серед таких компаній – німецька Uniper і австрійська OMV, а також газові компанії Угорщини та Словаччини.

28 квітня речник Європейської комісії Ерік Мамер попередив, що оплата газу в рублях за запропонованим Кремлем механізмом стане порушенням санкцій проти РФ.

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