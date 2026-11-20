Дані радарів перевіряють, а відповідні служби готуються за потреби протидіяти потенційній загрозі.

У Польщі заявили порушення повітряного простору країни неідентифікованим літальним апаратом під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, підозра на порушення повітряного простору Республіки Польща виникла через невідомий обʼєкт в небі.

Інформацію про можливу загрозу передали до Урядового центру безпеки. Відповідні служби перевіряють записи радіолокаційних систем, щоб підтвердити факт порушення.

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За результатами перевірки, у разі підтвердження потенційної небезпеки, можуть бути вжиті необхідні заходи для її нейтралізації.

Крім того, командування повідомляло про залучення повітряних засобів протиповітряної оборони на тлі масованої атаки на Україну.

Подальшу інформацію польська сторона обіцяє оприлюднити після завершення перевірки та підтвердження всіх обставин. Наразі подробиці щодо типу та походження невідомого літального апарата не повідомляються.

Водночас Radio Lublin пише, що польському Любліні оголосили повітряну тривогу та включили сирени. У мережі зʼявились відео.

Крім того, у мережі зʼявилось відео з камер спостереження, на яких нібито видно момент падіння ракети в Польщі. Незалежно підтвердити автентичність відео наразі неможливо.

Масована атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, росіяни завдають масованих ударів по Україні дронами і ракетами. Упродовж ночі 20 листопада ворог кілька разів атакував Київ балістикою. Також відомо про запуск крилатих ракет з літаків стратегічної авіації.

Під атакою дронів та ракет перебувають також західні регіони України. Під час російської повітряної атаки у Львові та на Львівщині зафіксували пошкодження автомобілів, гуртожитку та приватного будинку.

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