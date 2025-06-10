Він заявив, що канцлер намагався спотворити історію.

Російська Федерація звинуватила Німеччину у спробі спровокувати зіткнення між країнами. Там порадили Москві думати над припиненням війни.

Днями голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін направив президенту Бундестагу та лідерам п'яти парламентських францій звернення, в якому розкритикував заяви німецького канцлера Фрідріха Мерца під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Він звинуватив Мерца у "спотворенні історії" та "цинічній підтримці дій київського режиму", який нібито винен у обстрілах "мирних міст". "Сьогоднішня правляча верхівка Німеччини створює передумови до загострення ситуації, провокує зіткнення між нашими країнами. Чи хоче цього народ Німеччини - питання. Ми не хочемо", - написав Володін.

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Президентка Бундестагу Юлія Клекнер заявила, що парламент не дозволить себе залякати "ані у зовнішньополітичній позиції, ані у своїй історичній самосвідомості та культурі пам'яті", передає ntv-de.

"У Києві немає фашистського режиму. Думі варто було б вимагати припинення війни, яку веде президент Путін, щоб український народ міг жити в умовах суверенітету, територіальної цілісності, миру і свободи. Війна Росії - це жорстока агресивна війна проти суверенної України, яка порушує міжнародне право".

Зустріч Трампа і Мерца

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки у Білому домі канцлер Німеччини назвав Трампа ключовою особою у пошуку миру в Україні.

Фрідріх Мерц вкотре наголосив, що Німеччина твердо підтримує Україну й готова сприяти справедливому припиненню вогню.

Також він підкреслив, що відповідальність за війну лежить виключно на кремівському правителі Путіні, тому Вашингтон має чинити тиск на Москву.

Тим часом Трамп уникав чіткої підтримки аналогії, яку проводив Мерц між союзницькою перемогою над нацизмом і потребою допомагати Україні. За його словами, Україна і Росія "як діти, які б’ються на ігровому майданчику".

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