ЄС остаточно ввизначився, що робити з українськими ухилянтами

Європа погодилася приймати біженців і надалі, але не тих, хто уникає військової служби.

Рада ЄС затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу ще на один рік. Але цього разу в правилах передбачено зміни, що стосуються ухилянтів. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інформацію від пресслужби Ради ЄС.

"Рада ЄС схвалила продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року", - йдеться у повідомленні.

Однак відтепер новоприбулі українці зможуть отримати статус тимчасового захисту лише за умови, що можуть підтвердити відсутність у них проблем з ТЦК. Доказом цього може, зокрема, бути штамп з українського кордону, що підтверджує легальний виїзд з країни, або ж документи, що прямо підтверджують звільнення від військової служби.

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При цьому в Раді ЄС наголошують, що нові вимоги до військовозобов'язаних українців стосуються лише тих, хто вперше отримує тимчасовий захист в Європі. Особи, що вже перебувають в Європі, зможуть залишитися, незалежно від своїх відносин з ТЦК.

Українці в Європі

Як писав УНІАН, у Польщі різко зростає хвиля антиукраїнських настроїв: напади на українців стають регулярними, а політики та радикальні групи підігрівають ксенофобію. Експерти попереджають, що це може перерости у справжні погроми. Польська влада реагує неоднозначно: частина політиків засуджує насильство, інші мовчать, що лише поглиблює кризу.

Також ми розповідали, що, за словами соціолога Антона Грушецького, масового відтоку українців цієї зими не очікується, адже ті, хто хотів і міг виїхати, зробили це ще у 2022–2023 роках. Попри постійні обстріли та складні умови, більшість людей зберігають оптимізм, адаптуються й вірять у перемогу України та підтримку союзників.

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