Німеччина поставила крапку в питанні перезапуску 'Північного потоку-2'

Раніше США запропонували перезапустити газопровід і відновити постачання російського газу до Європи.

У федеральному уряді Німеччини наголосили, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" наразі не розглядається. Про це йдеться у відповіді федерального уряду Німеччини на парламентський запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини", оприлюдненій на сайті Бундестагу.

"Для федерального уряду питання введення в експлуатацію Nord Stream 2 не стоїть. Крім того, процедура сертифікації Nord Stream 2 залишається призупиненою", – зазначається у документі.

У відповіді уряду нагадується, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва почала поступово обмежувати постачання природного газу до Німеччини.

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Протягом 2022 року обсяги транспортування російського газу трубопроводами скорочувалися з політичних мотивів, а ще до диверсій на газопроводах у вересні того року постачання було повністю припинене.

У німецькому уряді розцінюють ці дії як свідчення ненадійності Росії як постачальника енергоресурсів. "Росія довела, що вона не є надійним партнером в енергетичній співпраці", – зазначається в документі.

У федеральному уряді наголошують, що РФ спрямовує доходи від експорту енергоносіїв на фінансування подальшої агресії проти України. З огляду на це ЄС запровадив масштабні санкції проти російського енергетичного сектору та в межах стратегії REPowerEU взяв курс на поступове припинення енергетичної залежності від РФ.

Федеральний уряд повністю поділяє позицію ЄС щодо згортання енергетичних зв’язків із Росією. Зокрема, Берлін підтримує санкції проти газопроводів "Північний потік", включені до 18-го пакета обмежувальних заходів Євросоюзу, ухваленого в липні 2025 року.

Продаж російського газу у Європу – інші новини

Розмовам про перезапуск "Північного потоку" передувала низка повідомлень щодо перемовин між Вашингтоном та Кремлем.

Ще у лютому УНІАН писав, що представники Росії та США проводять таємні переговори щодо відновлення роботи "Північного потоку". Одним із можливих сценаріїв є відновлення роботи газопроводів у співпраці з американською стороною.

У жовтні стало відомо, що високопосадовці США та Росії обговорили можливість залучення американського інвестора до проєкту газопроводів "Північний потік".

За інформацією джерел, до переговорів долучилися радник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кушнер, який прагне домогтися перемир’я між Росією та Україною, вважає бізнес ключовим чинником відновлення миру. Угода також могла б відкрити американським інвесторам можливість заробляти на постачанні енергоносіїв до Європи після завершення війни.

На шляху до цього є певні перешкоди.

Як нещодавно писало іспанське видання ABC, продаж компанії, що контролює газопроводи "Північний потік", американському інвестору або відновлення постачання російського газу є малоймовірними. Справа в тому, що 31% акцій компанії належать двом німецьким компаніям. Співвласниками також є французька та нідерландська фірми

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