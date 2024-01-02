Україна орієнтовно має 39 установок HIMARS. Росія має рахунок "нуль", хоча дуже намагається їх знищити. Одна спроба була майже вдалою.

Україна має орієнтовно 39 реактивних систем залпового вогню HIMARS для захисту та маневрів у власному небі. Ці установки стріляють 227-міліметровими ракетами М30/31, використовують GPS-наведення, та дотягуються на відстань до 57 миль.

Росія знає, що установки HIMARS є одними з найкращих артилерійських засобів ураження України і намагається їх знищити. Не дивлячись на те, що відповідний рахунок ворога рівняється "нулю", але це не означає, що окупанти не старалися їх знайти. Є ймовірність щонайменше однієї небезпечної спроби, яка могла завершитися для РФ успіхом, пише Forbes.

Видання наводить думку американського журналіста Девіда Акса. Він згадує про випадок, коли російський БПЛА зафіксував роботу HIMARS.

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"Можливо, нещодавно вони підібралися близько, коли російський безпілотник зафіксував "HIMARS" в дії", - заявив він.

Згаданий випадок, коли установку, скоріш за все, вдалося ідентифікувати, стався в Донецькій області "цього тижня або незадовго до цього", заявив фахівець.

"Це була рідкісна можливість для росіян компенсувати свій ракетний недолік", - вказав він.

Але тоді, схоже, що HIMARS вдалося оперативно передислокувати. Після пуску ракет РСЗВ заїхало в зону лісосмуги. "Коли через деякий час російські ракети націлилися на ту ж саму лісосмугу, зворотнього відлуння, схожого на вибух, не було, що може свідчити про те, що HIMARS там вже не стояв", - заявив журналіст.

За його словами, армія РФ не змогла зреагувати достатньо швидко, щоб вполювати свій бажаний "перший" HIMARS. Часовий інтервал між роботою установки та спробою по ній вдарити був занадто великим. Це з одного боку дивує, адже армія РФ має достатньо ресурсів для "швидких" ударів і не потребує дозволу від військового командування, щоб задіяти для атаки власні гаубиці. З іншого боку - в умовах реальних бойових дій та у стресі подібні алгоритми часто не використовуються як слід. Плюс до того, погано навчені артилеристи не завжди знають, як працювати з радарами, вважає Акса.

Також згадується думка аналітиків Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні. Вони вважають, наявність HIMARS в Україні змусила росіян "взяти себе в руки". "На другому році війни російський артилерійський ланцюг ураження став "більш оперативним і гнучким", - вважають вони.

Більша кількість підрозділів РФ отримала безпілотники "Орлан-10". Деякі артилерійські батареї навіть мають власні безпілотники, що означає, що вони не залежать від наявності необхідних ресурсів.

Там констатують, що в середньому РФ може за 3-5 хвилин зреагувати та вдарити по цілі. В цьому випадку, ймовірно, HIMARS врятувала саме його "швидкість". Водночас постає риторичне запитання, як взагалі РФ вдалося виявити роботу українських сил ППО.

"Багато українських ракетних установок пересуваються з протиповітряною охороною, на якій встановлені ракети класу "земля-повітря", які стріляють через плече. Якщо згаданий HIMARS, який нещодавно ледь "не зазнав удару", і мав свою протиповітряну охорону, то, ймовірно, вона просто не зреагувала в момент, коли російський БПЛА зафіксував установку", - вважають експерти.

У листопаді Україні пообіцяли HIMARS

Нагадаємо, установки HIMARS являються військовою розробкою Сполучених Штатів Америки. У листопаді стало відомо, що Вашингтон пообіцяв Україні ще одну установку в рамках нового військового пакету допомоги на 100 млн доларів. Окрім бажаних РСЗВ, Україні пообіцяли низку ракет. Зокрема, йшлося про зенітні ракети Stinger, ракети TOW, а також про протитанкові системи Javelin і AT-4.

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