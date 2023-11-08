Робот прийняв людину за коробку з овочами.

В Південній Кореї на заводі з сортування овочів робот задавив людину, не відрізнивши її від коробки з перцем.

Зокрема, роботизована рука, прийнявши чоловіка за ящик з овочами, схопила його і, притиснувши до конвеєрної стрічки, розчавила. Потерпілого тут же госпіталізували, проте лікарям не вдалося врятувати його, передає Бі-бі-сі.

Загиблий - працівник компанії, яка виробляє роботизовані руки, перевіряв роботу датчиків перед тестовим запуском. Робот повинен був піднімати ящики і ставити їх на палети. Саме в цей момент машина і дала збій.

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Інциденти з роботами

У березні в Південній Кореї стався інцидент з 50-річним робітником заводу з виробництва автозапчастин. Він отримав серйозні травми, опинившись на шляху роботизованої руки.

А влітку стало відомо, що безпілотник зі штучним інтелектом намагався вбити свого оператора під час військової симуляції, бо той заважав йому досягти цілі. Справа в тому, що під час симуляційного тестування безпілотник додав свої інструкції, які дозволяли вбивати всіх, хто стане на шляху.

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