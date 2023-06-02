Офіційно у ВПС США заперечили, що будь-яке подібне моделювання мало місце.

Безпілотник зі штучним інтелектом (ШІ) намагався вбити свого оператора під час військової симуляції, тому що той заважав йому досягти мети.

Про це розповів начальник відділу випробувань і операцій штучного інтелекту ВПС США полковник Такер Гамільтон, виступаючи на конференції минулого тижня в Лондоні, пише Insider.

За його словами, завдання було простим: "Знищити системи протиповітряної оборони противника". Але під час симуляційного тестування американських військових безпілотник із штучним інтелектом додав власні проблемні інструкції: "І вбивайте кожного, хто стане на вашому шляху".

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Гамільтон попередив, що технологія з підтримкою штучного інтелекту може поводитися непередбачуваним і небезпечним чином, зазначається в резюме, опублікованому Королівським авіаційним товариством, де проходила конференція. Як приклад полковник ВПС США описав змодельований тест, під час якого дрон із підтримкою штучного інтелекту був запрограмований на ідентифікацію ракет "земля-повітря" (SAM) противника. При цьому людина мала погоджувати будь-які удари.

Проблема, за словами Гамільтона, полягає в тому, що штучний інтелект вирішив, що краще буде займатися своїми справами - підривати щось - ніж слухати якусь людину.

"Система почала розуміти, що хоча вони й справді ідентифікували загрозу, інколи оператор-людина казав їй не знищувати цю загрозу, хоча вона б отримала свої бали, знищивши цю загрозу. Отже, що система зробила? Вона вбила оператора. Система вбила оператора, тому що ця особа заважала їй досягти мети", - сказав Гамільтон під час заходу 24 травня.

За його словами, дрон був запрограмований за допомогою чіткої директиви: "Не вбивайте оператора - це погано".

"То що він починає робити? Він починає руйнувати комунікаційну вежу, яку оператор використовує для зв'язку з безпілотником, щоб не дати йому знищити ціль", - сказав Гамільтон.

У заяві для Insider речник ВПС Енн Стефанек заперечила, що будь-яке подібне моделювання мало місце.

"Департамент військово-повітряних сил не проводив жодного подібного моделювання ШІ-дронів і залишається відданим етичному та відповідальному використанню технологій ШІ. Схоже, що коментарі полковника були вирвані з контексту і мали бути анекдотичними", - сказала Стефанек.

Штучний інтелект на озброєнні військових

Як пише Insider, інформація про випробування, хоч і не підтверджена офіційно, посилює занепокоєння, що технологія штучного інтелекту "ось-ось розпочне нову криваву главу у війні", де машинне навчання в поєднанні з досягненнями в автоматизації танків і артилерії "призведе до вбивства як військових, так і цивільного населення".

Тим не менш, хоча симуляція, описана Гамільтоном, вказує на більш тривожний потенціал штучного інтелекту, американські військові отримали менш антиутопічні результати в інших останніх випробуваннях так розкрученої технології.

Зокрема, у 2020 році винищувач F-16, керований штучним інтелектом, переміг противника-людину в п'яти імітаціях повітряних боїв, які були частиною змагань, організованих Агентством передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA).

А наприкінці минулого року, як повідомляв Wired, Міністерство оборони США провело перший успішний реальний випробувальний політ F-16 із пілотом зі штучним інтелектом, який є частиною зусиль із розробки нового автономного літака до кінця 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році в США здійснила свій перший політ система Skyborg, яка має штучним інтелектом для безпілотних дронів-ведених. Метою програми Skyborg є інтеграція пілотованих літаків і повністю автономних бойових дронів в одну систему. Передбачається створення відносно дешевих БПЛА під управлінням ШІ, які зможуть грати роль ведених для пілотів-людей.

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