Навчання відбуваються на тлі зростаючої ракетної та ядерної загрози з боку Північної Кореї.

США, Японія та Південна Корея в неділю вперше в історії провели спільні тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова, тоді як раніше країни проводили лише двосторонні навчання.

Як повідомляє південнокорейське видання Yonhap, навчання були частиною спільних зусиль щодо посилення оборонної співпраці на тлі зростаючої ракетної та ядерної загрози з боку Північної Кореї.

Зазначається, що в навчаннях брали участь винищувачі ВПС Південної Кореї, ВПС США та Повітряних сил самооборони Японії, які супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52.

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Американський ядерний бомбардувальник приземлився на авіабазі Південної Кореї у вівторок після того, як здійснив пам’ятний політ на оборонній виставці в Соннамі, поблизу Сеула.

"Розгортання американського стратегічного бомбардувальника B-52 у Південній Кореї з інших причин, ніж участь у спільних військових навчаннях, вважається рідкістю", - зазначає видання.

США посилюють підтримку Південної Кореї

Раніше США відправили у Південну Корею один із найбільших своїх авіаносців "Рональд Рейган", щоб показати підтримку у відповідь на прогресуючу ядерну програму Північної Кореї.

У Північній Кореї назвали це "неприхованою військовою провокацією" і пригрозили завдати ядерного удару по авіаносцю.

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