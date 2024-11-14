Метт Ґетц неодноразово поширював неправду про напад на Капітолій 6 січня 2021 року.

Вибір новообраним президентом США Дональдом Трампом Метта Ґетца - члена Палати представників від Флориди, який нещодавно став об’єктом розслідування ФБР - на посаду генерального прокурора викликав шок у Міністерстві юстиції країни. Про це пише NBC News.

"Боже боже", — сказав нинішній високопоставлений чиновник Мін'юсту США.

Інший представник відомства назвав вибір "справді приголомшливим", третій - "божевільним".

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Видання нагадує, що Ґетц, який був об’єктом федерального розслідування щодо секс-трафіку, яке завершилося без пред’явлення звинувачень, був затятим прихильником Трампа і регулярно нападав як на Міністерство юстиції, так і на ФБР, зокрема закликаючи до позбавлення фінансування та ліквідації відомства. Один із представників Мін'юсту, коментуючи вибів Трампа, не добирав слів:

"Що, в біса, відбувається? Мені важко знайти слова. Скільки інших майбутніх генеральних прокурорів мали попередній досвід кримінального переслідування?".

Як відомо, Метт Ґетц особливо критично оцінив розслідування Міністерством юстиції атаки на Капітолій США 6 січня 2021 року, яка призвела до висунення звинувачень проти понад 1500 прихильників Трампа та засудження понад 1100 злочинців, які брали участь у нападі, понад 600 з них були засуджені до термінів позбавлення волі.

Зокрема, в ніч на 6 січня, після того, як натовп був вигнаний з будівлі, Ґетц поширив теорію змови, згідно з якою напад насправді було організовано лівою групою антифашистів.

"У роки після нападу він поширював теорії змови про Рея Еппса, прихильника Трампа та обвинуваченого 6 січня, якого неправдиво видавали за урядового агента, а також про труби-бомби, залишені біля Національного комітету Республіканської партії та Демократичної партії напередодні нападу", - йдеться у статті.

Кадрові призначення Трампа

Напередодні стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатами на посади держсекретаря, директора Нацрозвідки і генпрокурора. Останню, зокрема, має обійняти конгресмен Метт Ґетц із Флориди.

Як сказав Трамп, Ґетц - "глибоко обдарований і наполегливий адвокат", який "відзначився в Конгресі, зосередившись на досягненні вкрай необхідної реформи в Міністерстві юстиції".

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