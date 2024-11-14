За словами Світана, більшість з обраних у команду Трампа є колишніми військовими.

Кадрові рішення обраного президента США Дональда Трампа вказують на майбутні проблеми правителя Росії Володимира Путіна. Про це в коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він, зокрема, нагадав, що Трамп планує призначити новим міністром оборони США 44-річного ветерана Піта Хегсета, який нині є ведучим Fox News. І загалом більшість з обраних у команду Трампа є колишніми військовими, що, на думку аналітика, свідчить про те, що у його команді буде "яструбине крило" республіканців, яке спрямоване саме на домінування США у світі.

При цьому, каже Світан, їм буде поставлено завдання - взятися за питання щодо домінування Китаю, "який є нашим ворогом", тому ці призначення дуже важливі для України, і у Путіна виникне велика проблема, оскільки він є другом Пекіна, а "внаслідок удару по Китаю у Путіна навіть може голова відвалитися":

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"У Сі Цзіньпіна вона може ще втриматися, бо все-таки потужніша держава, а у Путіна голова може "відвалитися" від одного тільки економічного удару".

Як сказав експерт, Путін зараз розуміє, що з приходом Трампа на пост президента США може виникнути питання про якісь подальші плани щодо розвитку ситуації у нас на лінії бойового зіткнення, тому він намагається максимально використати резерви й техніку, щоб захопити більше територій.

Кадрові рішення Трампа

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду голови ЦРУ. Її обійме давній соратник екс-глави Білого дому Джон Реткліфф, повідомив сам Трамп у соцмережі Х.

Як відомо, під час першої канденції Трампа Реткліфф був директором Національної розвідки.

Раніше стало відомо, що Трамп обрав керівницю Міністерства внутрішньої безпеки. Губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем "прославилася" тим, що вбила власного собаку. Крім того, вона називала військову допомогу США Києву стратегічною помилкою, яка підштовхує Росію до союзу з Китаєм.

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