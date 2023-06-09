Ніч в окупантів не буде спокійною - метушаться і перевозять техніку.

В тимчасово окупованому Бердянську відбулася сильна пожежа.

"Мешканці чули потужний вибух, за попередньою інформацією палає заправка. Ніч в окупантів не буде спокійною - метушаться і перевозять техніку", - повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров.

За словами місцевих жителів, вони спершу почули один гучний вибух, після якого вже почався своєрідний гул. Одразу російські окупанти почали перевозити техніку з порту, у небо піднялось багато гелікоптерів.

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7 червня в двох захоплених росіянами населених пунктах Запорізької області пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вибухи було чутно в селищі Мирне і в місті Токмак.

Раніше у тимчасово захопленому російськими окупантами місті Бердянськ Запорізької області в суботу, 3 червня, пролунало багато вибухів, було голосно біля аеропорту й порту.

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