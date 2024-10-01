Новий генсек НАТО підтримав зняття заборони для України на далекобійні удари по цілях в РФ

За його словами, це право на самооборону, яке не заборонене міжнародним правом.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав надання дозволу Україні бити по цілях в РФ далекобійною зброєю Заходу. Втім, він зауважив, що такі рішення повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю.

Про це генсек заявив на першій пресконференції після офіційного вступу на посаду. Зокрема, Рютте закликав не забувати, що Україна веде оборонну війну, а не загарбницьку:

"Це означає, що Україна має право на самооборону. Як ми знаємо, є міжнародне право, і відповідно до міжнародного права це право не закінчується на кордоні. А отже, підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть вражати легітимні цілі на території агресора".

Разом з тим, новий очільник Альянсу наголосив, що рішення щодо конкретної підтримки України залежить від кожного окремого союзника та його відносин з Україною.

Рютте також запевнив, що ніяка окрема зброя не здатна принести перемогу у війні. Але, дискусії щодо зняття заборони на удари по території РФ він вважає "важливими дебатами".

Крім того, Рютте заявив, що Україні необхідна постійна допомога, але ці витрати на підтримку України набагато менші, ніж ті, з якими зіткнеться НАТО, якщо диктатор Володимир Путін переможе.

Новий генсек впевнений, що без сильної незалежної України неможлива міцна безпека в Європі.

Рютте на топ-посаді в НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, новому генсеку НАТО Марку Рютте знадобляться всі навички створення коаліцій, які він відточив, будучи прем'єр-міністром Нідерландів, щоб утримати альянс цілим на тлі війни в Україні, побоювань щодо дій Кремля і політичної невизначеності в США.

У вівторок, 1 жовтня, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обійме посаду голови НАТО офіційно. Йому доручили підтримувати очолити військовий альянс у критичний момент війни в Україні та на тлі наближення ключових президентських виборів у США, пише Reuters.

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