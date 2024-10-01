Новий генсек НАТО назвав Україну своїм головним пріоритетом

Крім того, Рютте наголосив, що працюватиме над зміцненням колективної оборони Альянсу.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів на посаді. Як повідомляє "Європравда", про це новий очільник альянсу сказав перед церемонією прийняття повноважень у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Зокрема, Рютте сказав журналістам, що збереже пріоритети свого попередника Єнса Столтенберга:

"Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація".

Новий генсек підкреслив, що Україні "на вершині списку" його пріоритетів. Також серед головних - стримування та оборона Альянсу. Рютте зауважив, що НАТО повинне витрачати більше на оборону та зміцнювати колективну оборону.

"Одна річ точно не зміниться. Це ключова місія НАТО: що ми захищаємо наших людей, наші держави і, звичайно, наші цінності", – сказав Рютте.

Рютте на топ-посаді в НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, новому генсеку НАТО Марку Рютте знадобляться всі навички створення коаліцій, які він відточив, будучи прем'єр-міністром Нідерландів, щоб утримати альянс цілим на тлі війни в Україні, побоювань щодо дій Кремля і політичної невизначеності в США.

У вівторок, 1 жовтня, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обійме посаду голови НАТО офіційно. Йому доручили підтримувати очолити військовий альянс у критичний момент війни в Україні та на тлі наближення ключових президентських виборів у США, пише Reuters.

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