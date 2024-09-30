Новому генсеку НАТО Марку Рютте знадобляться всі навички створення коаліцій, які він відточив, будучи прем'єр-міністром Нідерландів, щоб утримати альянс цілим на тлі війни в Україні, побоювань щодо дій Кремля і політичної невизначеності в США.
Багато що залежить від того, чи зможе Рютте домогтися консенсусу в альянсі, а це залежить не тільки від військової потужності, а й від політичної єдності, пише Reuters.
У Рютте на посаді буде багато проблем, перша з яких, можливе повернення на пост президента США скептика альянсу Дональда Трампа, а також заклики східноєвропейських членів про додаткове посилення захисту і прохання України про збільшення військової допомоги.
Чиновники і дипломати НАТО очікують, що Рютте збереже пріоритети Столтенберга - підтримка Києва, підштовхування країн НАТО до збільшення видатків на оборону і збереження участі США в європейській безпеці.
Рютте був прем'єр-міністром Нідерландів рекордні 14 років і він досвідчений політик на світовій арені. Але, хоча він і привітний особисто, іноді різко критикував інші уряди, закликаючи Угорщину поважати правила Євросоюзу або вийти з нього, і ставлячи під сумнів верховенство закону в Румунії та Болгарії.
На новій роботі Рютте знадобляться навички, які він розвинув як менеджер, який очолював чотири нідерландські уряди.
"Той факт, що він такий досвідчений у пошуку шляхів просування вперед, компромісів, переконання людей, налагодження зв'язків із людьми, буде дуже корисним", - сказала Кайса Оллонгрен, колишня міністерка оборони Нідерландів, яка працювала за Рютте.
Оллонгрен та інші описують стиль керівництва Рютте як надзвичайно цілеспрямований і практичний, що може стати шоком для такої ієрархічної організації, як НАТО.
"Він ніколи не подумає: ну гаразд, я можу залишити це на завтра", - додала Оллонгрен.
На новій роботі Рютте перебуватиме під тиском з боку членів НАТО у Східній Європі, щоб довести, що він розуміє їхнє бажання більшого захисту від РФ і може їм допомогти.
"Одним із випробувань для нього стане: якими є амбіції НАТО щодо східного флангу і особливо зміцнення східного флангу?" - сказав Петер Батор, який до початку цього року був послом Словаччини в НАТО.
НАТО після нападу РФ на Україну
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО подвоїло до 10 тис. кількість військових у східних країнах-членах. Але східні країни хочуть більше військ і зброї - особливо систем ППО, що означає переконання західних членів перемістити більше своїх власних активів на схід.
За оцінками НАТО, 23 з 32 його членів виконають мету щодо витрат на оборону. Багато посадових осіб НАТО стверджують, що витрати необхідно буде збільшити ще більше - можливо, до 2,5% ВВП.