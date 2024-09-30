На новій роботі Рютте знадобляться навички, які він розвинув як менеджер, який 14 років очолював чотири нідерландські уряди.

Новому генсеку НАТО Марку Рютте знадобляться всі навички створення коаліцій, які він відточив, будучи прем'єр-міністром Нідерландів, щоб утримати альянс цілим на тлі війни в Україні, побоювань щодо дій Кремля і політичної невизначеності в США.

Багато що залежить від того, чи зможе Рютте домогтися консенсусу в альянсі, а це залежить не тільки від військової потужності, а й від політичної єдності, пише Reuters.

У Рютте на посаді буде багато проблем, перша з яких, можливе повернення на пост президента США скептика альянсу Дональда Трампа, а також заклики східноєвропейських членів про додаткове посилення захисту і прохання України про збільшення військової допомоги.

Відео дня

Чиновники і дипломати НАТО очікують, що Рютте збереже пріоритети Столтенберга - підтримка Києва, підштовхування країн НАТО до збільшення видатків на оборону і збереження участі США в європейській безпеці.

Рютте був прем'єр-міністром Нідерландів рекордні 14 років і він досвідчений політик на світовій арені. Але, хоча він і привітний особисто, іноді різко критикував інші уряди, закликаючи Угорщину поважати правила Євросоюзу або вийти з нього, і ставлячи під сумнів верховенство закону в Румунії та Болгарії.

На новій роботі Рютте знадобляться навички, які він розвинув як менеджер, який очолював чотири нідерландські уряди.

"Той факт, що він такий досвідчений у пошуку шляхів просування вперед, компромісів, переконання людей, налагодження зв'язків із людьми, буде дуже корисним", - сказала Кайса Оллонгрен, колишня міністерка оборони Нідерландів, яка працювала за Рютте.

Оллонгрен та інші описують стиль керівництва Рютте як надзвичайно цілеспрямований і практичний, що може стати шоком для такої ієрархічної організації, як НАТО.

"Він ніколи не подумає: ну гаразд, я можу залишити це на завтра", - додала Оллонгрен.

На новій роботі Рютте перебуватиме під тиском з боку членів НАТО у Східній Європі, щоб довести, що він розуміє їхнє бажання більшого захисту від РФ і може їм допомогти.

"Одним із випробувань для нього стане: якими є амбіції НАТО щодо східного флангу і особливо зміцнення східного флангу?" - сказав Петер Батор, який до початку цього року був послом Словаччини в НАТО.

НАТО після нападу РФ на Україну

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО подвоїло до 10 тис. кількість військових у східних країнах-членах. Але східні країни хочуть більше військ і зброї - особливо систем ППО, що означає переконання західних членів перемістити більше своїх власних активів на схід.

За оцінками НАТО, 23 з 32 його членів виконають мету щодо витрат на оборону. Багато посадових осіб НАТО стверджують, що витрати необхідно буде збільшити ще більше - можливо, до 2,5% ВВП.

Вас також можуть зацікавити новини: