Крім того, під заборону потрапили товари, вироблені в Ірані та Ізраїлі.

Новий тимчасовий уряд Сирії оголосив про повну заборону імпорту товарів, вироблених в Росії, Ірані та Ізраїлі. Про це повідомляє Al Arabiya.

Видання зазначає, що після повалення режиму Башара Асада до Сирії хлинув потік різноманітних імпортних товарів. У столичному Дамаску магазини наповнені тим, чого давно тут не бачили — від турецької бутильованої води і саудівських продуктів харчування до західних шоколадок Snickers і напоїв Pepsi.

З метою підтримки зруйнованої війною економіки новий уряд оголосив про дозвіл на використання долара і затвердив спрощення митних зборів із їх одночасним зниженням на 50-60%. Таке рішення нова влада пояснила бажанням спростити імпорт сировини для підтримки місцевих виробників і стимулювання промисловості.

Відео дня

Ситуація в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, на початку січня у Сирії з візитом побувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Місцеві ЗМІ, розповідаючи про візит, заблюрили Бербок на фотографіях. Усе через радикально релігійні погляди нової влади країни, яка відводить жінці роль лише матері і дружини, але не політика.

Також ми розповідали, що США пом'якшили санкції проти Сирії після вигнання Асада. Але це пом’якшення тимчасове. У Вашингтоні обіцяють подивитися, як поводитиметься нова влада країни.

Вас також можуть зацікавити новини: