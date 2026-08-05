Україна зробила РФ слабшою, ніж будь-коли з 1991 року: Newsweek розкрив деталі

Багаторічна корупція, неефективне використання ресурсів та повномасштабне вторгнення в Україну привели Росію до найважчого стану з часів розпаду СРСР.

Маркетплейс Wildberries опинився в центрі масштабної кризи, яка відображає глибші проблеми Росії, що виникли на тлі українських ударів по військовій та економічній інфраструктурі.

Таку думку висловив у своїй статті для Newsweek директор дослідницького центру "Туран" Джозеф Епштейн. Він зазначив, що за останні тижні українські безпілотники знищили 8 логістичних центрів Wildberries у Підмосков’ї, Санкт-Петербурзі, Краснодарі та окупованому Сімферополі. За його оцінками, компанія втратила понад 10% своїх складських площ.

Автор пише, що відновлення логістичної інфраструктури може коштувати близько $460 млн, тоді як вартість знищених товарів, значна частина яких належала невеликим російським продавцям, може сягати мільярдів доларів.

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На думку Епштейна, проблеми Wildberries є лише частиною більш масштабної кризи. Він стверджує, що українські удари також вивели з ладу близько чверті російських нафтопереробних потужностей, що призвело до обмежень поставок палива у понад половині російських регіонів.

Трамп змінив підхід до Росії

Окремо Епштейн розглянув політику президента США Дональда Трампа. Аналітик зазначив, що спочатку другий президентський термін Трампа супроводжувався спробами досягти компромісу з Кремлем, але пізніше американська адміністрація змінила курс. Це сталося після того, як у Білому домі всі переконалися, що Кремль не готовий до переговорів на умовах, відмінних від капітуляції України.

Свобода дій України

На думку автора, нова стратегія Вашингтона ґрунтується на двох основних принципах. Першим він назвав надання Україні більшої свободи у застосуванні західної зброї та самостійному визначенні цілей для ударів. Епштейн вважає, що саме відмова від колишніх обмежень дозволила Україні суттєво посилити тиск на російську військову та економічну інфраструктуру.

Ослаблення впливу Москви

Другим елементом нової американської стратегії Епштейн назвав активізацію політики США на пострадянському просторі. За його словами, поки Росія зосереджена на війні проти України, Вашингтон розширює вплив на Південному Кавказі та в Центральній Азії.

Автор вважає, що посередництво США у мирному процесі між Вірменією та Азербайджаном суттєво послаблює позиції Кремля в регіоні. Він також звертає увагу на зміцнення відносин Вашингтона з Казахстаном та Узбекистаном, зокрема на масштабні інвестиційні проєкти та розширення політичного співробітництва.

На думку Епштейна, держави регіону дедалі активніше дистанціюються від Москви, розглядаючи Україну як чинник, що визначає їхню власну безпеку.

Таким чином, як підсумував Епштейн, нинішнє ослаблення Росії стало наслідком не лише політики США, а й рішень самого Кремля. На його думку, багаторічна корупція, неефективне використання ресурсів та повномасштабне вторгнення в Україну призвели країну до найважчого становища з часів розпаду СРСР.

Автор дійшов висновку, що Росія сьогодні значно слабша, ніж була в попередні десятиліття, а її сусіди дедалі активніше орієнтуються на співпрацю із Заходом.

Інші новини про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 серпня Україна знищила склад Wildberries у Самарській області. Це вже дев’ятий склад, який з середини липня атакували українські безпілотники.

Крім того, раніше західні ЗМІ писали про те, як сусідні з РФ країни готуються до ймовірної війни. Видання зазначало, що всі країни-члени НАТО повинні брати з них приклад. Йшлося про східноєвропейські країни НАТО, які розробили власну модель оборони.

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