Міністр закордонних справ Німеччини озвучила погрозу в бік РФ після спілкування з Лавровим.

Одна дія Російської Федерації – використання енергетики в якості "зброї", спричинить наслідки для газопроводу "Північний потік-2".

Погрозу в бік РФ озвучила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після переговорів з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, пише "РИА Новости".

"Ми знову і знову підкреслювали на самих різних рівнях: якщо енергетика буде використовуватися як зброя, то це буде мати відповідні наслідки, в тому числі й у зв'язку з цим трубопроводом", – заявила очільниця МЗС Німеччини.

Чиновниця також висловилася про сертифікацію проекту "Північний потік-2". Бербок підкреслила, що всі енергетичні інфраструктурні проекти мають відповідати європейському енергетичному законодавству.

Читайте такожУ Сенаті США пояснили, чому зараз не слід чекати санкцій проти "Північного потоку-2""У нашому коаліційному договорі нового уряду ми підкреслили, що щодо інфраструктурних проектах, і це стосується всіх енергетичних інфраструктурних проектів, в тому числі й "Північного потоку-2", діє європейське енергетичне законодавство... Тому зараз ведеться процедура сертифікації цього проекту. Поки ця процедура припинена", – сказала міністр.

Що потрібно знати про проект "Північний потік-2" – довідка УНІАН

Проектом "Північний потік-2" запланована прокладка двох ниток трубопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. Загальна потужність ниток газопроводу мала становити 55 млрд кубометрів блакитного палива на рік.

"Північний потік-2" проклали в обхід України. Київ попереджав, що влада РФ може використовувати трубопровід в якості "зброї".

10 вересня 2021 року у РФ похвалилися, що будівництво "Північного потоку-2" закінчилося. На початку жовтня стало відомо, що першу нитку трубопроводу почали заповнювати блакитним паливом.

"Північний потік-2" зможе повноцінно працювати після того, як пройде сертифікацію.

У листопаді з'явилася інформація, що процедура сертифікації трубопроводу припинена. Щоб цей процес тривав, оператору "Північного потоку-2" потрібно привести свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

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