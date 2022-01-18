10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

У разі, якщо вартість прокачування газу через російський газопровід "Північний потік-2" буде занадто високою, в України буде шанс на конкуренцію за ринок транзиту.

Про це в інтерв'ю "Голос.uа" заявив економіст Олег Пендзин.

"Ми маємо розуміти, що Європа буде прагматичною, коли "Північний потік-2" буде виставляти вартість транзиту і вартість газу. Якщо вартість саме транзиту, транспортування через "Північний потік-2" буде досить високою, то Україна ще зможе поконкурувати. Але, скоріш за все, вартість прокачування газу через "Північний потік-2" буде дешевшою, ніж через українську ГТС, тому європейці відмовляться від транзиту газу через Україну", - зазначив експерт.

Як зазначив експерт, це буде вкрай невигідно для української економіки.

"Газ рухається по "трубі", коли працює компресор, який нагнітає тиск. Для роботи компресора теж потрібен газ, який коштує грошей. І щоб прокачати малу кількість газу, все одно потрібно запускати компресор і знаходити для його роботи газ", - зазначив експерт.

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За словами економіста витрати українського держбюджету від зменшення обсягу транзиту газу не стануть меншими.

"Тобто витрати українського держбюджету від зменшення обсягу транзиту газу не стануть меншими: це все одно що викликати таксі-легковик і отримати автобус, і заплатити за проїзд в автобусі як за перевезення 45-ти пасажирів. Тобто качати через ГТС що 20 мільярдів кубометрів, що 40 мільярдів кубометрів газу - розмір витрат однаковий. І виникає питання: чи захочуть європейські споживачі після 2024 року платити за транзит газу через Україну? Фігурально висловлюючись, чи захочуть вони платити за "весь автобус"? Гадаю, ні", - зазначив експерт.

"Північний потік-2":